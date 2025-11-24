हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: आपदा प्रभावितों की राहत राशि 7 से बढ़ाकर 8 लाख हुई, कैबिनेट की बैठक में कई फैसले

हिमाचल: आपदा प्रभावितों की राहत राशि 7 से बढ़ाकर 8 लाख हुई, कैबिनेट की बैठक में कई फैसले

Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल कैबिनेट की बैठक में अब आपदा प्रभावितों को राहत राशि के रूप में 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने को मंजूरी दी गई है. आग लगने की घटनाओं में भी सरकार मुआवजा देगी.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: अजीत | Updated at : 24 Nov 2025 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की सोमवार (24 नवंबर) को अहम बैठक हुई. शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में 64 एजेंडा आइटम पर चर्चा हुई. कैबिनेट में सरकार ने आपदा प्रभावितों की राहत राशि में 1 लाख की बढ़ोतरी की है. अब आपदा प्रभावितों को राहत राशि के रूप में 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. आग लगने की घटनाओं में घर के पूरी तरह जलने पर भी सरकार 8 लाख रुपए मुआवजा देगी. स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में 1800 खाली पदों को भरा जाएगा.

हिमाचल में पंचायती राज चुनावों को लेकर चल रही सियासत के बीच सरकार ने पंचायतों का पुनर्गठन करने की भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है. इससे पंचायती राज चुनावों में देरी हो सकती है. फिलहाल पंचायत चुनावों का मामला हिमाचल हाईकोर्ट में लंबित है जिसकी सुनवाई 22 दिसंबर को होनी है. अगर कोर्ट बड़ा फैसला नहीं देता है तो पंचायत चुनाव देरी से हो सकते हैं.

स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में निकलेगी वैकेंसी

सरकार ने कैबिनेट में नौकरियों को भरने की भी मंजूरी दी है. स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र भरने का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया है. इसी के साथ कैबिनेट ने पुलिस कांस्टेबल के 800 पद भरने का भी निर्णय लिया है. सिविल इंजीनियरों के 150 पद भरने को भी मंजूरी दी गई है. कुल मिलकर दो हज़ार के क़रीब पद भरने को मंजूरी दी गई है.

सामान्य टैक्सी को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी

सामान्य टैक्सी को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी देने का भी फैसला भी लिया गया है. कैबिनेट बैठक सुबह साढ़े दस बजे से शुरू होकर तीन बजे तक चली. इसमें  उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और आयुष मंत्री बैठक में मौजूद नहीं रहे. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी.

और पढ़ें
Published at : 24 Nov 2025 05:02 PM (IST)
Tags :
HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
महाराष्ट्र
डिप्टी CM अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई, 'मुझ पर किसी का कोई ...'
'मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं', अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई
क्रिकेट
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
Advertisement

वीडियोज

धर्मेंद्र के जाने से शोक की लहर में डूबा पूरा बॉलीवुड
Actor Dharmendra Passes Away:'सबकी मदद करने वाले चले गए ',धमेंद्र को याद कर भावुक हुए Nitin Gadkari
Actor Dharmendra Passes Away: हिंदी सिनेमा के एक और युग का अंत | Bollywood Legend
Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
महाराष्ट्र
डिप्टी CM अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई, 'मुझ पर किसी का कोई ...'
'मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं', अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई
क्रिकेट
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
इंडिया
Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget