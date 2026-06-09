हिमाचल: फिजूलखर्ची पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, HPTDC में VIP सुविधाओं पर रोक

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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: फिजूलखर्ची पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, HPTDC में VIP सुविधाओं पर रोक

Himachal News: फिजूलखर्ची पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, HPTDC में VIP सुविधाओं पर रोक

Himachal News In Hindi: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को लेकर राज्य सरकार ने फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाए हैं. इसके तहत HPTDC के होटलों में शीर्ष अधिकारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं अब नहीं मिलेंगी.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 09 Jun 2026 11:33 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के होटलों में शीर्ष अधिकारियों और राजनीतिक नियुक्तियों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं वापस ले ली हैं. इन सुविधाओं के तहत अधिकारियों को मात्र 100 रुपये प्रतिदिन में कमरे और भोजन पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलती थी.

HPTDC को निगम से मिलने वाली रियायतें अब नहीं मिलेंगी

जानकारी के अनुसार, अब HPTDC के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को निगम के 56 होटलों में मिलने वाली ये विशेष रियायतें नहीं मिलेंगी. पहले पद पर रहते हुए उन्हें किसी भी HPTDC होटल में केवल 100 रुपये प्रतिदिन में कमरा उपलब्ध कराया जाता था तथा भोजन पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती थी. इसके अलावा पद छोड़ने के बाद भी उन्हें कमरों और भोजन पर 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है.

इसी तरह निगम के निदेशक मंडल के सदस्यों को बेटे या बेटी की शादी के अवसर पर आवास में 50 प्रतिशत, भोजन में 40 प्रतिशत और परिवहन सेवाओं में 20 प्रतिशत तक की छूट मिलती थी. सरकार ने इन सभी सुविधाओं को भी समाप्त कर दिया है.

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राज्य सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति के चलते लिया गया फैसला

बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले आधिकारिक और गैर-आधिकारिक निदेशकों को पहले HPTDC होटलों में मुफ्त आवास और भोजन की सुविधा दी जाती थी. साथ ही उन्हें जीवनभर कमरों के किराये में 30 प्रतिशत की छूट भी प्राप्त थी. राज्य सरकार ने अब इन सुविधाओं को भी वापस ले लिया है. इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने दी है.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के कुल 55 होटलों और इकाइयों में से 35 होटल घाटे में चल रहे हैं, जबकि केवल 20 होटल ही मुनाफे में हैं. इनमें से अधिकांश होटलों को बड़े स्तर पर मरम्मत और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है. सरकार का मानना है कि इन विशेष सुविधाओं को समाप्त करने से निगम के अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी. 

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 09 Jun 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
HPTDC HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
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