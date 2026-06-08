Himachal News: जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला, 'कांग्रेस के भीतर ही भारी असंतोष'

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस के भीतर चल रहे विवाद, कथित भ्रष्टाचार, नशामुक्त अभियान और हाल ही में हुए जिला परिषद चुनावों को लेकर सरकार को घेरते हुए कई बड़े आरोप लगाए.

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस नेता नीरज भारती के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर कहा कि इससे प्रदेश सरकार के नशामुक्त अभियान की असलियत सामने आ गई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से नीरज भारती को नशेड़ी बताया, जबकि जवाब में नीरज भारती ने मुख्यमंत्री पर ही नशा करने के आरोप लगा दिए.

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जयराम ने सवाल उठाया कि अगर नीरज भारती वास्तव में इतने बड़े नशेड़ी थे तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लंबे समय तक अपने महत्वपूर्ण पदों पर क्यों बनाए रखा. उनका कहना था कि इस पूरे विवाद ने कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति और सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

कांग्रेस में बढ़ रही अंदरूनी कलह

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत में कांग्रेस के भीतर ही भारी असंतोष है. उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन में केवल एक खास गुट को बढ़ावा दिया जा रहा है.

जयराम ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता खुलकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने कौल सिंह ठाकुर, चंद्र कुमार और नीरज भारती का नाम लेते हुए कहा कि पार्टी के अपने नेता ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं.

जयराम ने कहा कि यह साफ संकेत है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है और पार्टी में असंतोष लगातार बढ़ रहा है.

भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो बातें पहले आम लोगों के बीच चर्चा का विषय होती थीं, अब उन्हें कांग्रेस के अपने नेता और विधायक भी स्वीकार करने लगे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का माहौल बन चुका है और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है. जयराम ने तंज कसते हुए कहा कि आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि भ्रष्टाचार के पैसों से भरी अटैचियां दिल्ली तक भेजी जा रही हैं.

उन्होंने कहा कि यह तथाकथित “अटैची संस्कृति” हिमाचल प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचा रही है. उनके अनुसार प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर पड़ गई है और आम लोगों के काम बिना लेन-देन के नहीं हो रहे हैं. हालांकि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया.

मंडी जिला परिषद में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन

मंडी जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का जिक्र करते हुए जयराम ठाकुर ने इसे बीजेपी की बड़ी राजनीतिक सफलता बताया. उन्होंने कहा कि जिला परिषद की 36 सीटों में से बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने मूल रूप से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी. बाद में कुछ बागी और असंतुष्ट सदस्य भी बीजेपी के साथ आ गए, जिसके बाद यह संख्या बढ़कर 29 हो गई.



जयराम ठाकुर ने बताया कि सभी 29 सदस्यों ने एक साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली. शपथ ग्रहण से पहले इन सदस्यों ने उनसे मुलाकात कर आशीर्वाद भी लिया. उन्होंने कहा कि यह जीत मंडी की जनता का बीजेपी के प्रति भरोसा दर्शाती है और इससे साफ है कि लोग बीजेपी की नीतियों के साथ खड़े हैं.

स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को बताया कमजोर

जयराम ठाकुर ने दावा किया कि हाल के स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में लगभग 75 प्रतिशत प्रधान और उपप्रधान बीजेपी समर्थित चुने गए हैं. इसके अलावा नगर निगमों में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है.

उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की ऐसी स्थिति पहले कभी देखने को नहीं मिली. जयराम ने कहा कि चुनावी नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं कि जनता का भरोसा कांग्रेस सरकार से लगातार कम हो रहा है.

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनके गृह जिला हमीरपुर और विधानसभा क्षेत्र नादौन को लेकर भी घेरा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने ही जिले में जिला परिषद की केवल एक सीट जिता पाए हैं. वहीं नादौन क्षेत्र में बीजेपी ने तीन जिला परिषद सीटों पर जीत दर्ज की है.

जयराम ठाकुर ने दावा किया कि यह नतीजे प्रदेश सरकार के प्रति जनता की नाराजगी को दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है.

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2027 चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा

अपने संबोधन के अंत में जयराम ठाकुर ने कहा कि हालिया चुनावी नतीजों का असर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में साफ दिखाई देगा. उन्होंने दावा किया कि जनता सुक्खू सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है और आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा. तंज भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि 2027 में कांग्रेस के जीतने वाले विधायकों की संख्या इतनी कम रह जाएगी कि वे एक छोटी ऑल्टो कार में समा जाएंगे.

जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका पूरी मजबूती से निभाएगी और जनता से जुड़े मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाती रहेगी. साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी आने वाले समय में और अधिक मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगी.