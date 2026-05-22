भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला हिमाचल मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर, 5 जिलों में अलर्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 26 मई के बाद फिर बढ़ सकती है गर्मी.

हिमाचल प्रदेश में लगातार तीन दिनों तक पड़ी भीषण गर्मी के बाद शुक्रवार को मौसम ने करवट ले ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई. मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और अब पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम सुहावना हो गया है.

राजधानी शिमला की सुबह आसमान में काले बादलों के साथ हुई है. शिमला में तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. आज मौसम खुशनुमा हो गया है क्योंकि बीते 24 घंटों के दौरान शिमला का तापमान 30.5 डिग्री पहुंच गया था जो सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा.

उत्तराखंड में मौसम दिखा रहा दोहरे तेवर, पहाड़ों पर ठिठुरन तो मैदानी इलाकों में झुलसा रही गर्मी

कई जिलों के लिए औरेंज और येलो अलर्ट जारी

कांगड़ा जिले में तड़के सुबह हल्की बारिश हुई. वहीं, हमीरपुर के सुजानपुर और बड़सर में भी बूंदाबांदी देखने को मिली. राजधानी शिमला, मंडी समेत अन्य कई क्षेत्रों में सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है. विभाग ने किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों में शुक्रवार को ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा.

तापमान में गिरावट के आसार

मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की भी संभावना है. मौसम में आए बदलाव से प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम केंद्र शिमला के मुताबिक आज और कल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश के आसार बने रहेंगे. 24 मई को पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ सकता है, जिसके चलते 24 और 25 मई को ऊंचाई वाले और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है.

26 मई के बाद दोबारा बढ़ेगी गर्मी

26 मई से प्रदेश में मौसम फिर साफ होने लगेगा और तापमान बढ़ने के साथ गर्मी दोबारा लोगों को परेशान कर सकती है. बीते 24 घंटे के दौरान ऊना में इस सीजन का रिकॉर्ड तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इस दौरान मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव के येलो अलर्ट का असर प्रदेश भर में देखने को मिला. तामपान सामान्य से 5.8 डिग्री तक अधिक दर्ज किए गए. मौसम विभाग ने आज यानी शुक्रवार के लिए कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और चम्बा पांच जिलों के लिए गर्जन, बिजली चमकने, ओलावृष्टि होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

भट्टी की तरह तप रहा यूपी, झुलस रही दिल्ली, पंजाब से लेकर हरियाणा तक बुरा हाल, ये रही IMD की ताजा चेतावनी