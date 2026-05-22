हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशभीषण गर्मी के बीच अचानक बदला हिमाचल मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर, 5 जिलों में अलर्ट

भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला हिमाचल मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर, 5 जिलों में अलर्ट

Himachal Pradesh Weather Update: हिमाचल प्रदेश में लगातार तीन दिनों तक पड़ी भीषण गर्मी के बाद शुक्रवार को मौसम ने करवट ले ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 22 May 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 26 मई के बाद फिर बढ़ सकती है गर्मी.

हिमाचल प्रदेश में लगातार तीन दिनों तक पड़ी भीषण गर्मी के बाद शुक्रवार को मौसम ने करवट ले ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई. मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और अब पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम सुहावना हो गया है.

राजधानी शिमला की सुबह आसमान में काले बादलों के साथ हुई है. शिमला में तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. आज  मौसम खुशनुमा हो गया है क्योंकि बीते 24 घंटों के दौरान शिमला का तापमान 30.5 डिग्री पहुंच गया था जो सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा.

उत्तराखंड में मौसम दिखा रहा दोहरे तेवर, पहाड़ों पर ठिठुरन तो मैदानी इलाकों में झुलसा रही गर्मी

कई जिलों के लिए औरेंज और येलो अलर्ट जारी

कांगड़ा जिले में तड़के सुबह हल्की बारिश हुई. वहीं, हमीरपुर के सुजानपुर और बड़सर में भी बूंदाबांदी देखने को मिली. राजधानी शिमला, मंडी समेत अन्य कई क्षेत्रों में सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है. विभाग ने किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों में शुक्रवार को ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा.

तापमान में गिरावट के आसार

मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की भी संभावना है. मौसम में आए बदलाव से प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम केंद्र शिमला के मुताबिक आज और कल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश के आसार बने रहेंगे. 24 मई को पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ सकता है, जिसके चलते 24 और 25 मई को ऊंचाई वाले और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है.

26 मई के बाद दोबारा बढ़ेगी गर्मी

26 मई से प्रदेश में मौसम फिर साफ होने लगेगा और तापमान बढ़ने के साथ गर्मी दोबारा लोगों को परेशान कर सकती है. बीते 24 घंटे के दौरान ऊना में इस सीजन का रिकॉर्ड तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इस दौरान मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव के येलो अलर्ट का असर प्रदेश भर में देखने को मिला. तामपान सामान्य से 5.8 डिग्री तक अधिक दर्ज किए गए. मौसम विभाग ने आज यानी शुक्रवार के लिए कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और चम्बा पांच जिलों के लिए गर्जन, बिजली चमकने, ओलावृष्टि होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

भट्टी की तरह तप रहा यूपी, झुलस रही दिल्ली, पंजाब से लेकर हरियाणा तक बुरा हाल, ये रही IMD की ताजा चेतावनी

 

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 22 May 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Weather Forecast IMD Shimla Weather WEATHER UPDATE HIMACHAL PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला हिमाचल मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर, 5 जिलों में अलर्ट
भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला हिमाचल मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर, 5 जिलों में अलर्ट
हिमाचल प्रदेश
Shimla News: शिमला में 7 दिन बाद सफाईकर्मियों की हड़ताल खत्म, 10 फीसदी वेतन बढ़ोतरी पर बनी सहमति
शिमला में 7 दिन बाद सफाईकर्मियों की हड़ताल खत्म, 10 फीसदी वेतन बढ़ोतरी पर बनी सहमति
हिमाचल प्रदेश
Himachal Weather: हिमाचल में बदलेगा मौसम, 3 जिलों में आंधी का येलो अलर्ट, हल्की बारिश का भी अनुमान
हिमाचल में बदलेगा मौसम, 3 जिलों में आंधी का येलो अलर्ट, हल्की बारिश का भी अनुमान
हिमाचल प्रदेश
शिमला में हड़ताल पर बैठे सैहब कर्मचारियों पर नगर निगम का एक्शन, 40 लोगों को नौकरी से निकाला
शिमला में हड़ताल पर बैठे सैहब कर्मचारियों पर नगर निगम का एक्शन, 40 लोगों को नौकरी से निकाला
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बंद होने पर गुस्से में आईं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'आवाज...'
कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बंद होने पर गुस्से में आईं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'आवाज...'
दिल्ली NCR
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
इंडिया
अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस
अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस
स्पोर्ट्स
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
इंडिया
Explained: 35 करोड़ साल पहले भारत के दलदल से निकले कॉकरोच! मल से साथियों को भेजते सिग्नल, इंसानों से कैसे शुरू हुई दुश्मनी?
35 करोड़ साल पहले भारत से निकले कॉकरोच! मल से भेजते सिग्नल, इंसानों से कैसे शुरू हुई दुश्मनी?
बिहार
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
विश्व
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
कितने तापमान पर झुलस सकती है इंसान की स्किन, जानें हमारा शरीर कितने टेम्परेचर के लिए बना है?
कितने तापमान पर झुलस सकती है इंसान की स्किन, जानें हमारा शरीर कितने टेम्परेचर के लिए बना है?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget