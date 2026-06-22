हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशिमला में 21 हजार मिड-डे मील वर्कर्स की हड़ताल, 8 हजार से अधिक स्कूल प्रभावित!

शिमला में 21 हजार मिड-डे मील वर्कर्स की हड़ताल, 8 हजार से अधिक स्कूल प्रभावित!

Himachal Pardesh News: शिमला में करीब 21 हजार मिड डे मील कर्मचारियों ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसका सीधा असर स्कूलों में भोजन व्यवस्था पर पड़ा है. कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपील की है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 22 Jun 2026 11:42 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के शिमला में करीब 21 हजार मिड-डे मील वर्कर अपनी लंबित मांगों को लेकर 22 जून को राज्यव्यापी हड़ताल पर रहे. अपनी मांगों के समर्थन में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राजधानी शिमला पहुंचे और सचिवालय घेराव व महारैली के जरिए सरकार के समक्ष अपनी आवाज बुलंद की. इस आंदोलन के चलते प्रदेश के 8 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था प्रभावित हुई.

कर्मचारियों का सरकार पर मांगों को अनदेखी का आरोप 

मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन के मुताबिक, वर्षों से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार ने पिछले करीब 17 वर्षों में उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. इसी के चलते वे हरियाणा की तर्ज पर प्रति माह 7 हजार रुपये वेतन देने की मांग कर रहे हैं. अभी इनको पांच हजार प्रति माह मानदेय मिल रहा है. साथ ही कहा मानदेय भी उनको समय पर नहीं मिल रहा है.

कर्मचारियों ने सरकार से मांगों को लेकर की अपील

यूनियन नेताओं के अनुसार, वे पूरे वर्ष स्कूलों में सेवाएं देते हैं, लेकिन उन्हें केवल 10 महीने का ही मानदेय दिया जाता है. उनकी मांग है कि सभी मिड-डे मील वर्करों को 12 महीने का वेतन सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह वार्षिक अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ भी दिए जाएं. 

Himachal Pardesh News: मां की लाठी मारकर हत्या, बीच-बचाव करने आए पिता भी घायल; हिरासत में आरोपी बेटा

हाला कि हड़ताली कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी की व्यवस्था लागू करने की भी मांग उठाई है, कहा वर्षों तक सेवा देने के बावजूद उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है. साथ ही यूनियन ने मिड-डे मील योजना का दायरा प्लस-टू स्तर तक बढ़ाने और सभी वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग भी दोहराई. उन्होंने साफ किया कि शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद उन्हें सम्मानजनक वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.

कांगड़ा: देहरा में कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा 3500 रुपये का चालान

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 11:42 PM (IST)
Tags :
Shimla News Himachal Pardesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
शिमला में 21 हजार मिड-डे मील वर्कर्स की हड़ताल, 8 हजार से अधिक स्कूल प्रभावित!
शिमला में 21 हजार मिड-डे मील वर्कर्स की हड़ताल, 8 हजार से अधिक स्कूल प्रभावित!
हिमाचल प्रदेश
धर्मशाला के जंगलों में आग के 80 मामले, 347 हेक्टेयर वन क्षेत्र साफ, 92 लाख की संपत्ति खाक
धर्मशाला के जंगलों में आग के 80 मामले, 347 हेक्टेयर वन क्षेत्र साफ, 92 लाख की संपत्ति खाक
हिमाचल प्रदेश
Himachal Pardesh News: मां की लाठी मारकर हत्या, बीच-बचाव करने आए पिता भी घायल; हिरासत में आरोपी बेटा
हिमाचल में खौफनाक कांड, मां की लाठी मारकर हत्या, बीच-बचाव करने आए पिता भी घायल; हिरासत में आरोपी बेटा
हिमाचल प्रदेश
कांगड़ा: देहरा में कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा 3500 रुपये का चालान
कांगड़ा: देहरा में कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा 3500 रुपये का चालान
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi
Lucknow Coaching Center Fire: कोचिंग सेंटर में आग, गिर गए छात्र? | UP News | Yogi | Aliganj
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे हेलिकॉप्टर बनेगा और घातक
ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे बनेगा और घातक
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
साउथ सिनेमा
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
स्पोर्ट्स
डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब
डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
इंडिया
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
ऑटो
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शिक्षा
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget