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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal Pardesh News: मां की लाठी मारकर हत्या, बीच-बचाव करने आए पिता भी घायल; हिरासत में आरोपी बेटा

Himachal Pardesh News: मां की लाठी मारकर हत्या, बीच-बचाव करने आए पिता भी घायल; हिरासत में आरोपी बेटा

Himachal Pradesh News: मंडी में एक कलयुगी बेटे की हैवानियत देखने को मिली है. आरोपी ने अपनी मां की लाठी डंडों से पीट पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 22 Jun 2026 01:18 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर के जयदेवी क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. जहां ग्राम गेहरी में रविवार रात एक बेटे ने अपनी ही मां पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. बीच-बचाव करने आए पिता भी इस हमले में घायल हो गए, जिनका सिविल अस्पताल सुंदरनगर में उपचार चल रहा है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जयदेवी डाकघर के अंतर्गत आने वाले ग्राम गेहरी की 51 वर्षीय पार्वती देवी की उनके पुत्र खेमा राम द्वारा किए गए हमले में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घर में किसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी मां पर लाठी से वार कर दिए. इस दौरान चोट लगने के कारण पार्वती देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार 

एसपी मंडी विनोद कुमार ने कहा, पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा मामले में नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

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घटनास्थल पर सबूत जुटाने में जुटी पुलिस 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी की टीम मौके पर पहुंची और मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही घटना के कारणों और परिस्थितियों की गहन जांच की जा रही है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 22 Jun 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Himachal Police Himachal Crime Himachal Pardesh News
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