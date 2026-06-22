हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर के जयदेवी क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. जहां ग्राम गेहरी में रविवार रात एक बेटे ने अपनी ही मां पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. बीच-बचाव करने आए पिता भी इस हमले में घायल हो गए, जिनका सिविल अस्पताल सुंदरनगर में उपचार चल रहा है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जयदेवी डाकघर के अंतर्गत आने वाले ग्राम गेहरी की 51 वर्षीय पार्वती देवी की उनके पुत्र खेमा राम द्वारा किए गए हमले में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घर में किसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी मां पर लाठी से वार कर दिए. इस दौरान चोट लगने के कारण पार्वती देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

एसपी मंडी विनोद कुमार ने कहा, पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा मामले में नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

कांगड़ा: देहरा में कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा 3500 रुपये का चालान

घटनास्थल पर सबूत जुटाने में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी की टीम मौके पर पहुंची और मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही घटना के कारणों और परिस्थितियों की गहन जांच की जा रही है.

योग दिवस पर शिमला में भव्य आयोजन, रिज मैदान में राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष ने किया योगासन