Shimla News: शिमला में नेपाल के एक प्रवासी मजदूर की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में हत्या का सनसनी मामला सामने आया है. जहां नेपाल के एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई. पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान धनीराम के रूप में हुई है और वह नेपाल से सेब के बागों में मजदूर के रूप में काम करने आया था.



पुलिस के मुताबिक, जराई गांव के एक स्थानीय बाग मालिक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक कुछ दिन पहले नेपाल से आए एक परिवार ने उनके बाग में काम करने का अनुरोध किया था. उन्होंने परिवार को काम दिया और अपनी संपत्ति पर बने एक शेड में रहने की अनुमति दी.

बेहोशी की अवस्था में मिले थे धनीराम

पुलिस के अनुसार, धनीराम के साथ उसके मामा सुरेश, उसकी पत्नी और उसके पांच बच्चे भी थे. शिकायत में बताया गया कि जब बाग मालिक शनिवार को शेड में गए, तो परिवार वहां नहीं मिला और शेड की तलाशी लेने पर उन्हें धनीराम अचेत अवस्था में मिले, जिन्हें बाद में मृत घोषित कर दिया गया.

केस दर्ज कर मृतक के परिवार की पता लगा रही पुलिस

बगीचे के मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद ठियोग से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (एक) (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मृतक के परिवार का पता लगाने के प्रयास जारी हैं.

अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

बताया गया कि उक्त परिवार में सुरेश (नेपाली), उसकी पत्नी, उनकी तीन बेटियां, दो बेटे तथा भांजा धनी राम शामिल थे. शिकायतकर्ता द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है कि सुरेश (नेपाली) ने रात्रि के दौरान उक्त घटना को अंजाम दिया तथा अपने परिवार सहित मौके से फरार हो गया. मामले की जांच जारी है. पुलिस थाना ठियोग द्वारा आवश्यक कानूनी एवं जांच संबंधी कार्रवाई की जा रही है. संदिग्ध व्यक्ति की तलाश जारी हैं.



आपको बता दें कि, इससे पहले 18 फरवरी को शिमला जिले के रोहड़ू थाने के अंतरगर्त चिड़गांव में पुलिस को सूचना मिली थी कि बडियारा पुल के समीप पब्बर नदी (किलोचा नाला) में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है और इससे काफी खून निकल रहा है. मृतक के दोनों हाथ-पैर कपडे से बंधे पाए गए थे. मृत व्यक्ति की पहचान राकेश प्रताप (36) उर्फ सेती राम कामी निवासी डाकाडाम, नेपाल के रूप में हुई थी.