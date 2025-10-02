हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेश: संजय गुप्ता को मिला मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार, 24 घंटे में पलट गया फैसला

हिमाचल प्रदेश: संजय गुप्ता को मिला मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार, 24 घंटे में पलट गया फैसला

Himachal Pradesh News: प्रदेश में IAS अधिकारियों का बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें संजय गुप्ता को मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार मिला है. केके पंत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष बने.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 02 Oct 2025 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में महज 24 घंटे में अपना फैसला पलट दिया. वरिष्ठ IAS अधिकारी संजय गुप्ता (1988 बैच) को अब मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. इसके साथ ही उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास) का कार्यभार भी संभालना होगा.

बीती रात जारी आदेशों में संजय गुप्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था. उनके पास रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त जिम्मा भी था, लेकिन आज तड़के सरकार ने अपने आदेश वापस लेते हुए केके पंत (IAS 1993 बैच) को फिर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया.

ओंकार शर्मा को नई जिम्मेदारियां

इसके अलावा ओंकार चंद शर्मा (IAS 1994 बैच) को रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. ओंकार शर्मा वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव (जनजातीय विकास) हैं.

हालांकि, ओंकार शर्मा का नाम मुख्य सचिव की दौड़ में चर्चा में था, लेकिन हाल ही में चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में उनकी जांच रिपोर्ट को लेकर उठे सवालों के चलते उनकी दावेदारी कमजोर मानी जा रही है.

केके पंत को बड़ी जिम्मेदारियां

इस फेरबदल के बाद केके पंत (IAS 1993 बैच) को कई अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं. वे अब अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)-सह-वित्त आयुक्त (राजस्व), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन, गृह और सतर्कता), वित्त आयुक्त (अपील) और साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिमला के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेंगे.

यह फेरबदल खास इसलिए भी अहम है क्योंकि मुख्य सचिव की दौड़ में संजय गुप्ता सबसे आगे माने जा रहे थे. वे प्रदेश के सबसे सीनियर IAS अधिकारी हैं. उनके बाद सीनियरिटी में 1993 बैच के केके पंत आते हैं. माना जा रहा है कि इस उठापटक के बाद मुख्य सचिव की स्थायी नियुक्ति को लेकर जल्द ही फैसला किया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 02 Oct 2025 08:45 AM (IST)
Tags :
Sanjay Gupta IAS HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एलन मस्क ने तोड़ डाले अमीरी के सारे रिकॉर्ड, 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बनें, जानें कैसे हुई शुरुआत
एलन मस्क ने तोड़ डाले अमीरी के सारे रिकॉर्ड, 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बनें, जानें कैसे हुई शुरुआत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बनारस के संगीत घराने को बड़ा झटका, पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस
बनारस के संगीत घराने को बड़ा झटका, पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस
इंडिया
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एलन मस्क ने तोड़ डाले अमीरी के सारे रिकॉर्ड, 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बनें, जानें कैसे हुई शुरुआत
एलन मस्क ने तोड़ डाले अमीरी के सारे रिकॉर्ड, 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बनें, जानें कैसे हुई शुरुआत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बनारस के संगीत घराने को बड़ा झटका, पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस
बनारस के संगीत घराने को बड़ा झटका, पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस
इंडिया
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
लाइव: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
जनरल नॉलेज
100 रुपये का सिक्का हुआ जारी, जानें भारत में कितने रुपये तक के मिलते हैं सिक्के?
100 रुपये का सिक्का हुआ जारी, जानें भारत में कितने रुपये तक के मिलते हैं सिक्के?
नौकरी
Lecturer Recruitment 2025: राजस्थान में निकली लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बेहद करीब
राजस्थान में निकली लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बेहद करीब
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget