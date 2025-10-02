हिमाचल प्रदेश: संजय गुप्ता को मिला मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार, 24 घंटे में पलट गया फैसला

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में महज 24 घंटे में अपना फैसला पलट दिया. वरिष्ठ IAS अधिकारी संजय गुप्ता (1988 बैच) को अब मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. इसके साथ ही उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास) का कार्यभार भी संभालना होगा.

बीती रात जारी आदेशों में संजय गुप्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था. उनके पास रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त जिम्मा भी था, लेकिन आज तड़के सरकार ने अपने आदेश वापस लेते हुए केके पंत (IAS 1993 बैच) को फिर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया.

ओंकार शर्मा को नई जिम्मेदारियां

इसके अलावा ओंकार चंद शर्मा (IAS 1994 बैच) को रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. ओंकार शर्मा वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव (जनजातीय विकास) हैं.

हालांकि, ओंकार शर्मा का नाम मुख्य सचिव की दौड़ में चर्चा में था, लेकिन हाल ही में चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में उनकी जांच रिपोर्ट को लेकर उठे सवालों के चलते उनकी दावेदारी कमजोर मानी जा रही है.

केके पंत को बड़ी जिम्मेदारियां

इस फेरबदल के बाद केके पंत (IAS 1993 बैच) को कई अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं. वे अब अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)-सह-वित्त आयुक्त (राजस्व), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन, गृह और सतर्कता), वित्त आयुक्त (अपील) और साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिमला के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेंगे.

यह फेरबदल खास इसलिए भी अहम है क्योंकि मुख्य सचिव की दौड़ में संजय गुप्ता सबसे आगे माने जा रहे थे. वे प्रदेश के सबसे सीनियर IAS अधिकारी हैं. उनके बाद सीनियरिटी में 1993 बैच के केके पंत आते हैं. माना जा रहा है कि इस उठापटक के बाद मुख्य सचिव की स्थायी नियुक्ति को लेकर जल्द ही फैसला किया जाएगा.