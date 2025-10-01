हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना रिटायर, कमलेश पंत को मिला अतिरिक्त कार्यभार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त प्रबोध सक्सेना को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (HPSEB) का अध्यक्ष नियुक्त किया. प्रबोध सक्सेना का छह महीने का सेवा विस्तार पूरा होने के बाद उन्हें राज्य सचिवालय में विदाई दी गई और तुरंत बाद उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई. सक्सेना अब मुख्य सचिव के पद के समान रैंक में कार्य करेंगे.

वहीं अब तक बिजली बोर्ड अध्यक्ष रहे संजय गुप्ता को सरकार ने हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है. गुप्ता अगले आदेश तक रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक बने रहेंगे. वे सीधे मुख्यमंत्री के प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम करेंगे.

अब कौन बनेगा मुख्य सचिव?

इसके साथ ही इस फेरबदल में कमलेश कुमार पंत को इस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है. सूत्रों के अनुसार देर रात तक नए मुख्य सचिव के नाम पर मंथन चलता रहा और संभावना जताई जा रही है कि 1993 बैच के आईएएस अधिकारी केके पंत नए मुख्य सचिव बनाए जा सकता हैं.

सरकार ने इसी क्रम में पांच वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला भी किया है. इसमें आईएएस जफर इकबाल को केसीसी बैंक के एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वर्तमान में वे नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त हैं और अब वे संदीप कुमार को भारमुक्त करेंगे.

इसके अलावा आदेशों में आईपीएस अधिकारी अभिषेक त्रिवेदी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव बनाया गया साथ ही 1994 बैच के आईएफएस सुशील कुमार सिंगला को पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया. वहीं 2008 बैच की आईएएस राखिल काहलों को जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी मिली. आशीष सिंघमार को डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग का सचिव बनाया गया. इस तरह सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है.