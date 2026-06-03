हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को मिलेंगे 3 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी, जानें नाम

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यों को और मजबूती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कॉलेजियम की 2 जून 2026 को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया.

इन्हें बनाया जाएगा जज

कॉलेजियम ने जिन अधिकारियों के नामों को स्वीकृति दी है, उनमें चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा, योगेश जसवाल शामिल हैं. इन तीनों न्यायिक अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जाएगी. राष्ट्रपति की मंजूरी और अधिसूचना जारी होने के बाद उनकी नियुक्ति प्रभावी होगी.

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न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब देशभर की उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसी बैठक में अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के लिए भी कई नियुक्तियों और पदोन्नतियों को मंजूरी दी है.

एक लाख मामले लंबित

हिमाचल प्रदेश न्यायपालिका के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निस्तारण में गति आने की उम्मीद है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कुल एक लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं. वर्तमान में इस न्यायालय में स्वीकृत 17 पदों के मुकाबले 12 जज कार्यरत हैं. अब तीन नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या 15 हो जाएगी.

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