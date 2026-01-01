नए साल की खुशी मातम में बदली, कुल्लू में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, एक युवती घायल

नए साल के पहले ही दिन कुल्लू से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. बीती रात भूतनाथ पुल के पास एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल को तुरंत कुल्लू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. हादसे के वक्त वाहन में कुल 4 लोग सवार थे.

जन्मदिन और न्यू ईयर मनाकर लौट रहे थे

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की पहचान सतपाल के रूप में हुई है, जो कुल्लू का रहने वाला था. मृतक लड़कियों की पहचान अभी की जा रही है. बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को सतपाल का जन्मदिन था और वह अपनी तीन दोस्तों के साथ न्यू ईयर और जन्मदिन मनाने के लिए कसौल गया हुआ था.

सड़क किनारे खड़े ट्रक के नीचे घुसी कार

बीती रात करीब एक बजे जब सभी कसौल से वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार भूतनाथ पुल के पास अनियंत्रित हो गई. पहले गाड़ी पुल के पास लगे पैराफिट से टकराई और फिर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के नीचे जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई.

टैटू आर्टिस्ट था मृतक सतपाल

जानकारी के अनुसार सतपाल पेशे से टैटू आर्टिस्ट था और कुल्लू के अखाड़ा बाजार में उसकी दुकान थी. हादसे की खबर फैलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. परिवार और दोस्तों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. आज कुल्लू अस्पताल में तीनों शवों का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. नए साल के जश्न के बीच हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है.