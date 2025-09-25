मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अमरीन की शादी का रिसेप्शन, राज्यपाल के पैर छूकर लिए आशीर्वाद

हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी के बाद धाम शिमला के मरीना होटल में रखी गई थी. धाम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी अपनी पत्नी सहित पहुंचे. उन्होंने नवविवाहित दंपत्ति को शादी की बधाई दी. विक्रमादित्य सिंह ने भी पत्नी संग उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया.

इस धाम में विक्रमादित्य सिंह के रिश्तेदार, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत नेगी, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, कांग्रेस और बीजेपी के कई विधायक, बीजेपी के राज्यसभा सांसद एवं वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हर्ष महाजन भी पहुंचे थे.

200 के करीब खास मेहमान आमंत्रित किए

विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, कुछ अफसरों, हाईकोर्ट के कुछ जजों और पूर्व मंत्रियों को आमंत्रित कर रखा था. हालांकि, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विदेश में हैं, इसलिए वह इस धाम का हिस्सा नहीं बन पाए. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए विक्रमादित्य को शादी की बधाई दी है.

इसी तरह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बिहार में चल रही मीटिंग की वजह से धाम में शरीक नहीं हो पाए. लोक निर्माण मंत्री ने अपनी शादी की धाम में लगभग 200 के करीब खास मेहमान आमंत्रित किए थे.

शादी के बाद शिमला में धाम का आयोजन

विक्रमादित्य सिंह और पंजाब की डॉ. अमरीन कौर बीते 22 सितंबर को ही शादी के बंधन में बंध चुके हैं. दोनों ने चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित गुरुद्वारे में शादी की. सोमवार शाम को विक्रमादित्य सिंह अपनी नई-नवेली दुल्हन को लेकर शिमला पहुंचे और होली लॉज में वधु प्रवेश कराया गया. आज उनकी धाम रखी गई थी.

बता दें, विक्रमादित्य सिंह वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं. विक्रमादित्य सिंह साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं. उन्हें कांग्रेस ने मंडी सीट पर कंगना रनौत के खिलाफ टिकट दिया था. हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा. सिंह शिमला ग्रामीण से विधायक हैं.