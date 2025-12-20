हिमाचल प्रदेश: शिमला-मनाली में विंटर सीजन ने बढ़ाई रौनक, टॉय ट्रेन से लेकर होटल तक सब फुल

विंटर टूरिस्ट सीजन और व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद ने एक बार फिर पहाड़ों की रौनक बढ़ा दी है. राजधानी शिमला और पर्यटन नगरी मनाली की ओर सैलानियों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है. इसका सीधा असर रेल और होटल बुकिंग पर दिखने लगा है. कालका से शिमला आने-जाने वाली ट्रेनों में 10 जनवरी तक एडवांस बुकिंग चल रही है और कई ट्रेनों में यात्रियों को वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है.

कालका-शिमला रेल रूट पर इन दिनों भारी भीड़ देखी जा रही है. वीकेंड पर दोनों ओर की ट्रेनें लगभग फुल चल रही हैं. खासतौर पर शिमला-कालका एक्सप्रेस (52454 और 52458) में जनवरी के पहले सप्ताह तक वेटिंग है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, छुट्टियों और संभावित बर्फबारी की वजह से लोग पहले से ही अपनी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं.

होटल बुकिंग में तेजी, 45 फीसदी कमरे पहले से रिजर्व

ट्रेनों के साथ-साथ शिमला के होटलों में भी रौनक बढ़ गई है. वीकेंड को देखते हुए शहर के 40 से 45 फीसदी होटल कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं. कई सैलानी खास तौर पर बर्फ देखने और ठंड के मौसम का मजा लेने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं.

हेरिटेज ट्रेन बनी सबसे बड़ा आकर्षण

इन दिनों कालका-शिमला हेरिटेज रेलवे पर चलने वाली ‘छुक-छुक’ टॉय ट्रेन सैलानियों के लिए खास आकर्षण बनी हुई है. यह ट्रेन 103 सुरंगों और करीब 969 छोटे-बड़े पुलों से होकर गुजरती है. पहाड़ों के बीच से गुजरती यह यात्रा सैलानियों को रोमांच और प्राकृतिक खूबसूरती का अनोखा अनुभव देती है.

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ का कहना है कि पिछले वीकेंड की तुलना में इस बार हल्की गिरावट जरूर आई है, लेकिन क्रिसमस, न्यू ईयर और शिमला विंटर कार्निवल को लेकर एडवांस बुकिंग लगातार बढ़ रही है. आने वाले दिनों में शहर में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.

रोहतांग दर्रा भी बना आकर्षण

उधर, मनाली के पास स्थित रोहतांग दर्रा भी सैलानियों को खूब लुभा रहा है. जिला प्रशासन ने इसे 28 दिसंबर तक फोर-बाई-फोर वाहनों के लिए खोलने की अवधि बढ़ा दी है. आदेशों के मुताबिक गुलाबा से रोहतांग तक सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक आवाजाही होगी और सभी वाहनों को दोपहर 3 बजे से पहले मढ़ी चेक पोस्ट से लौटना अनिवार्य होगा.