Himachal News: 'जयराम सरकार को सबसे ज्यादा RDG मिली फिर भी...', CM सुक्खू का BJP पर हमला
Himachal News In Hindi: मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिल्ली दौरे से लौटकर बीजेपी पर आरडीजी को लेकर हमला बोला. उन्होंने हिमाचल सदन में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया.
दिल्ली दौरे से लौटे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई अहम मुद्दों पर एक साथ मोर्चा खोल दिया. उन्होंने आरडीजी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, हिमाचल सदन में दिल्ली पुलिस की आधी रात की कार्रवाई को संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध बताया और राज्यसभा उम्मीदवार का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार को सबसे ज्यादा आरडीजी मिली, जिसका मकसद प्रदेश पर ऋण का बोझ कम करना था. इसके बावजूद उस सरकार ने 47 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया और हजारों करोड़ की देनदारियां छोड़ दीं. उन्होंने कहा कि आरडीजी को न तो स्वीकार किया गया है और न ही खारिज, वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसे नोटिड लिखा है और केंद्र सरकार परिस्थिति के अनुसार आरडीजी दे सकती है.
खड़गे और राहुल से हुई विस्तृत चर्चा
मुख्यमंत्री ने बताया कि आरडीजी के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से विस्तृत चर्चा की है. उन्होंने कहा कि हिमाचल की तुलना केरल से करना उचित नहीं है क्योंकि संविधान के अनुसार राजस्व घाटे की एवज में आरडीजी मिलती थी और केरल पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता. उन्होंने बीजेपी से आरडीजी के मुद्दे पर सहयोग की अपील भी की, लेकिन कहा कि बीजेपी सहयोग के पक्ष में नजर नहीं आ रही.
हिमाचल सदन में रेड संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ
हिमाचल सदन में दिल्ली पुलिस की आधी रात की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध है. कार्रवाई से पहले दिल्ली RC कमिश्नर को सूचना दी जानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि हिमाचल सदन में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से बुकिंग की गई थी और कमरों का भुगतान भी हुआ था, इसमें कोई नई बात नहीं है. मुख्यमंत्री ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की गिरफ्तारी को भी गलत बताया और कहा कि समझाकर छोड़ा जा सकता था.
राज्यसभा उम्मीदवार तय करेगा हाईकमान
राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अभी समय है और उम्मीदवार का फैसला हाईकमान करेगा. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) अध्यक्ष और राहुल गांधी उम्मीदवार तय करेंगे और मत डालकर उम्मीदवार को जिताया जाएगा.
