हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: 'जयराम सरकार को सबसे ज्यादा RDG मिली फिर भी...', CM सुक्खू का BJP पर हमला

Himachal News: 'जयराम सरकार को सबसे ज्यादा RDG मिली फिर भी...', CM सुक्खू का BJP पर हमला

Himachal News In Hindi: मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिल्ली दौरे से लौटकर बीजेपी पर आरडीजी को लेकर हमला बोला. उन्होंने हिमाचल सदन में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: जतिन राय | Updated at : 25 Feb 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली दौरे से लौटे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई अहम मुद्दों पर एक साथ मोर्चा खोल दिया. उन्होंने आरडीजी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, हिमाचल सदन में दिल्ली पुलिस की आधी रात की कार्रवाई को संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध बताया और राज्यसभा उम्मीदवार का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार को सबसे ज्यादा आरडीजी मिली, जिसका मकसद प्रदेश पर ऋण का बोझ कम करना था. इसके बावजूद उस सरकार ने 47 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया और हजारों करोड़ की देनदारियां छोड़ दीं. उन्होंने कहा कि आरडीजी को न तो स्वीकार किया गया है और न ही खारिज, वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसे नोटिड लिखा है और केंद्र सरकार परिस्थिति के अनुसार आरडीजी दे सकती है.

 खड़गे और राहुल से हुई विस्तृत चर्चा

मुख्यमंत्री ने बताया कि आरडीजी के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से विस्तृत चर्चा की है. उन्होंने कहा कि हिमाचल की तुलना केरल से करना उचित नहीं है क्योंकि संविधान के अनुसार राजस्व घाटे की एवज में आरडीजी मिलती थी और केरल पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता. उन्होंने बीजेपी से आरडीजी के मुद्दे पर सहयोग की अपील भी की, लेकिन कहा कि बीजेपी सहयोग के पक्ष में नजर नहीं आ रही.

 हिमाचल सदन में रेड संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ

हिमाचल सदन में दिल्ली पुलिस की आधी रात की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध है. कार्रवाई से पहले दिल्ली RC कमिश्नर को सूचना दी जानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि हिमाचल सदन में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से बुकिंग की गई थी और कमरों का भुगतान भी हुआ था, इसमें कोई नई बात नहीं है. मुख्यमंत्री ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की गिरफ्तारी को भी गलत बताया और कहा कि समझाकर छोड़ा जा सकता था.

 राज्यसभा उम्मीदवार तय करेगा हाईकमान

राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अभी समय है और उम्मीदवार का फैसला हाईकमान करेगा. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) अध्यक्ष और राहुल गांधी उम्मीदवार तय करेंगे और मत डालकर उम्मीदवार को जिताया जाएगा.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 25 Feb 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
SUKHVINDER SINGH SUKHU HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
Himachal News: 'जयराम सरकार को सबसे ज्यादा RDG मिली फिर भी...', CM सुक्खू का BJP पर हमला
Himachal News: 'जयराम सरकार को सबसे ज्यादा RDG मिली फिर भी...', CM सुक्खू का BJP पर हमला
हिमाचल प्रदेश
एशिया के सबसे घने जंगलों में शामिल शिमला का ये रहस्यमयी इलाका, पढ़ें अनोखी कहानी
एशिया के सबसे घने जंगलों में शामिल शिमला का ये रहस्यमयी इलाका, पढ़ें अनोखी कहानी
हिमाचल प्रदेश
AI समिट के दौरान हिमाचल सदन में 'हुड़दंगियों' को पनाह पर भड़के जयराम ठाकुर, सुक्खू सरकार पर साधा निशाना
AI समिट के दौरान हिमाचल सदन में 'हुड़दंगियों' को पनाह पर भड़के जयराम ठाकुर, सुक्खू सरकार पर साधा निशाना
हिमाचल प्रदेश
Rajya Sabha Elections 2026: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में पलट सकता है खेल! बिहार, हिमाचल, हरियाणा में बाजी मारेगा विपक्ष?
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में पलट सकता है खेल! बिहार, हिमाचल, हरियाणा में बाजी मारेगा विपक्ष?
Advertisement

वीडियोज

LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
विश्व
PM Modi Israel Visit: नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
हेल्थ
Women Health Issues: भारत में 70% महिलाएं चुपचाप सहती हैं ये तकलीफें, डॉक्टर से जानें कब आपको सावधान होने की जरूरत?
भारत में 70% महिलाएं चुपचाप सहती हैं ये तकलीफें, डॉक्टर से जानें कब आपको सावधान होने की जरूरत?
जनरल नॉलेज
यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े
यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget