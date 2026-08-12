मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल के सिरमौर में हादसा, खाई में कार गिरने से 4 की मौत, 9 घायल

हिमाचल के सिरमौर में हादसा, खाई में कार गिरने से 4 की मौत, 9 घायल

Sirmaur News In Hindi: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के संगड़ाह इलाके में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. गतलोग गांव के पास एक बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 12 Aug 2026 03:56 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहाँ संगड़ाह क्षेत्र के गतलोग गांव के पास मंगलवार देर रात एक बोलेरो कैंपर के गहरी खाई में गिरने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में चालक सहित नौ लोग घायल हुए हैं, जिनमें से चार की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि यह हादसा उस वक्त हुआ जब गांव वाले एक अन्य ग्रामीण का शव लेकर लौट रहे थे.

शोक में डूबे परिवार पर टूटा एक और कहर

जानकारी के मुताबिक, 11 अगस्त को स्थानीय निवासी जगदीश शर्मा की संगड़ाह अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. मंगलवार रात उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव अरलू ले जाया जा रहा था. इसके लिए एक बोलेरो कैंपर किराये पर ली गई थी, जिसमें मृतक के परिजनों के साथ-साथ गांव के कुछ अन्य लोग भी सवार थे. रात के अंधेरे में जब उनका वाहन गतलोग के करीब पहुंचा, तभी चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और कैंपर सीधे सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी.

15 अगस्त को श्रमिकों को 20.61 करोड़ की सौगात, फर्जी पंजीकरणों पर होगी कार्रवाई

चीख-पुकार मच गई, 4 ने मौके पर तोड़ा दम

हादसा इतना भयंकर था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस दुर्घटना में राजेंद्र, देस राज, रिखी राम और राम गोपाल की मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं, वाहन में सवार बृज मोहन, कृपा राम, देवेंद्र सिंह, सुनील शर्मा, राम स्वरूप, जय प्रकाश, संदीप, कमलेन्द्र और चालक कपिल देव घायल हो गए. इनमें से कमलेन्द्र, संदीप, राम स्वरूप और चालक कपिल देव को गंभीर चोटें आई हैं.

अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. आनन-फानन में सभी घायलों को सिविल अस्पताल संगड़ाह ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चार गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक मरीज को आगे के इलाज के लिए पीजीआई (PGI) चंडीगढ़ भी भेजा गया है. अन्य घायलों का इलाज संगड़ाह अस्पताल में ही चल रहा है.

पुलिस कर रही है हादसे की जांच

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के असल कारणों का पता लगाने में जुट गई है. फिलहाल, चारों मृतकों के शवों का संगड़ाह स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. एक ही गांव में एक साथ उठीं कई अर्थियों ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है. स्थानीय प्रशासन की नजर घायलों की स्थिति पर बनी हुई है.

हिमाचल में रात 12 बजे से महंगा होगा पेट्रोल, जानें नया रेट

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Sirmaur News HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के सिरमौर में हादसा, खाई में कार गिरने से 4 की मौत, 9 घायल
हिमाचल के सिरमौर में हादसा, खाई में कार गिरने से 4 की मौत, 9 घायल
हिमाचल प्रदेश
15 अगस्त को श्रमिकों को 20.61 करोड़ की सौगात, फर्जी पंजीकरणों पर होगी कार्रवाई
15 अगस्त को श्रमिकों को 20.61 करोड़ की सौगात, फर्जी पंजीकरणों पर होगी कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में रात 12 बजे से महंगा होगा पेट्रोल, जानें नया रेट
हिमाचल में रात 12 बजे से महंगा होगा पेट्रोल, जानें नया रेट
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में कब होगा कैबिनेट विस्तार? CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया अपडेट
हिमाचल प्रदेश में कब होगा कैबिनेट विस्तार? CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
झारखंड
JSSC CGL पेपर लीक का बड़ा खुलासा! 28 अभ्यर्थियों को रटवाए थे 135 सवाल
JSSC CGL पेपर लीक का बड़ा खुलासा! 28 अभ्यर्थियों को रटवाए थे 135 सवाल
क्रिकेट
आंद्रे रसेल की ताबड़तोड़ पारी, सिर्फ छक्कों में किया डील; फिर भी हार गई टीम 
आंद्रे रसेल की ताबड़तोड़ पारी, सिर्फ छक्कों में किया डील; फिर भी हार गई टीम 
बॉलीवुड
17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की 3 लाख महीने थी सैलरी, बोलीं- चेहरा ठीक करवाने पर किया खर्च
17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की 3 लाख महीने थी सैलरी, बोलीं- चेहरा ठीक करवाने पर किया खर्च
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: अमित शाह की चिट्ठी के बाद भी गतिरोध जारी, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
LIVE: अमित शाह की चिट्ठी के बाद भी गतिरोध जारी, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एग्रीकल्चर
कृषि छात्रों के सीधे खाते में आएगा पैसा, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान
कृषि छात्रों के सीधे खाते में आएगा पैसा, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान
हेल्थ
Swine Flu:तेजी से बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामले, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
तेजी से बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामले, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Embed widget