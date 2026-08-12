हिमाचल के सिरमौर में हादसा, खाई में कार गिरने से 4 की मौत, 9 घायल

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहाँ संगड़ाह क्षेत्र के गतलोग गांव के पास मंगलवार देर रात एक बोलेरो कैंपर के गहरी खाई में गिरने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में चालक सहित नौ लोग घायल हुए हैं, जिनमें से चार की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि यह हादसा उस वक्त हुआ जब गांव वाले एक अन्य ग्रामीण का शव लेकर लौट रहे थे.

शोक में डूबे परिवार पर टूटा एक और कहर

जानकारी के मुताबिक, 11 अगस्त को स्थानीय निवासी जगदीश शर्मा की संगड़ाह अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. मंगलवार रात उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव अरलू ले जाया जा रहा था. इसके लिए एक बोलेरो कैंपर किराये पर ली गई थी, जिसमें मृतक के परिजनों के साथ-साथ गांव के कुछ अन्य लोग भी सवार थे. रात के अंधेरे में जब उनका वाहन गतलोग के करीब पहुंचा, तभी चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और कैंपर सीधे सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी.

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चीख-पुकार मच गई, 4 ने मौके पर तोड़ा दम

हादसा इतना भयंकर था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस दुर्घटना में राजेंद्र, देस राज, रिखी राम और राम गोपाल की मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं, वाहन में सवार बृज मोहन, कृपा राम, देवेंद्र सिंह, सुनील शर्मा, राम स्वरूप, जय प्रकाश, संदीप, कमलेन्द्र और चालक कपिल देव घायल हो गए. इनमें से कमलेन्द्र, संदीप, राम स्वरूप और चालक कपिल देव को गंभीर चोटें आई हैं.

अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. आनन-फानन में सभी घायलों को सिविल अस्पताल संगड़ाह ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चार गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक मरीज को आगे के इलाज के लिए पीजीआई (PGI) चंडीगढ़ भी भेजा गया है. अन्य घायलों का इलाज संगड़ाह अस्पताल में ही चल रहा है.

पुलिस कर रही है हादसे की जांच

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के असल कारणों का पता लगाने में जुट गई है. फिलहाल, चारों मृतकों के शवों का संगड़ाह स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. एक ही गांव में एक साथ उठीं कई अर्थियों ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है. स्थानीय प्रशासन की नजर घायलों की स्थिति पर बनी हुई है.

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