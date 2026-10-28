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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशपुरुषों को भी करवाचौथ का तोहफा! सुक्खू सरकार देगी छुट्टी, लिया बड़ा फैसला

पुरुषों को भी करवाचौथ का तोहफा! सुक्खू सरकार देगी छुट्टी, लिया बड़ा फैसला

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करवा चौथ के पावन अवसर पर केवल महिलाओं को मिलने वाले अवकाश के दायरे को बढ़ा दिया है. अब पुरुषों को भी इस दिन छुट्टी मिला करेगी.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 28 Oct 2026 12:56 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करवा चौथ के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को एक विशेष तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए करवा चौथ के दिन केवल महिलाओं को मिलने वाले अवकाश के दायरे को बढ़ा दिया है. 

अब करवा चौथ के दिन महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी इस दिन छुट्टी का लाभ मिलेगा. साफ है कि अब पुरूष भी इस अवसर पर अपने परिवार के संग समय बिता सकेंगे.  रोजमर्रा की व्यस्तताओं और कामकाज के दबाव के बीच सरकार के इस फैसले से घरों में उत्साह बढ़ने वाला है.  

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पहले केवल महिलाओं को मिलती थी छुट्टी

मुख्यमंत्री द्वारा की गई इस नई घोषणा के बाद आगामी 29 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इससे पहले इस त्योहार पर मुख्य रूप से केवल महिला कर्मचारियों को ही छुट्टी दी जाती थी, लेकिन अब सरकार के इस कदम से पति-पत्नी दोनों एक साथ घर पर रहकर इस पर्व को मना सकेंगे.

सरकार की इस घोषणा के अनुसार 29 अक्टूबर को करवा चौथ के अवसर पर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. इसके अलावा, राज्य के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों में भी सभी के लिए छुट्टी घोषित की गई है.

करवा चौथ क्या है?

बता दें कि सनातन धर्म का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है और इस बार करवा चौथ 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन व्रत रखकर करवा माता की पूजा करती हैं.  महिलाएं सूर्योदय से लेकर रात को चंद्रमा निकलने तक बिना पानी पीए (निर्जला) व्रत का निर्वाहन करती हैं.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 28 Oct 2026 12:56 PM (IST)
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HImachal Pradesh News
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