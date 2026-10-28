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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या करवा चौथ पर बंद रहेंगे बैंक? जानें छुट्टी की लिस्ट में आपके शहर का नाम है या नहीं

क्या करवा चौथ पर बंद रहेंगे बैंक? जानें छुट्टी की लिस्ट में आपके शहर का नाम है या नहीं

क्या आप जानते हैं कि कल, 29 अक्टूबर को करवा चौथ पर बैंक बंद रहेंगे या नहीं? यहां से जानें RBI की छुट्टी लिस्ट के मुताबिक किन शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं और कहां बैंकिंग सेवाएं रहेंगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 28 Oct 2026 07:00 AM (IST)
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करवा चौथ का त्योहार इस साल 29 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जा रहा है. इस दिन कई सारे ऑफिस बंद रहने वाले हैं. ऐसे में अगर आप बैंक जाकर कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं तो पहले छुट्टी की लिस्ट जरूर देख लें. क्योंकि अगर आपके शहर में बैंक की छुट्टी हो तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

करवा चौथ के दिन देशभर में सभी बैंक बंद नहीं रहने वाले हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक कहां- कहां बैंक बंद रहेंगे, ये आप यहां से जान सकते हैं. 

करवा चौथ पर कहां बंद रहेंगे बैंक?
RBI की छुट्टी लिस्ट में 29 अक्टूबर को करवा चौथ के मौके पर सिर्फ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बैंक बंद है. इसका मतलब है कि शिमला में बैंक शाखाओं में ग्राहकों के लिए रोज जैसे कामकाज नहीं होंगे. वहीं, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देश के दूसरे शहरों में करवा चौथ की वजह से बैंक बंद नहीं है. 

अक्टूबर में और कब- कब बंद है बैंक?

कल यानी 29 अक्टूबर को शिमला के बाद सीधा 31 अक्टूबर, शनिवार के दिन सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में बैंक बंद रहेंगे. फिर 1 नवंबर को साप्ताहिक छुट्टी के बाद बैंक छुट्टियों की शुरुआत हो जाएगी.

क्या पैसे निकाल सकेंगे?

अगर आपके शहर में बैंक शाखा बंद है, तो भी रोज के कई बैंकिंग काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं. छुट्टी के दिन भी यूपीआई पेमेंट हो सकते हैं. आप गूगल पे, फोन पे और दूसरे यूपीआई ऐप से पैसे भेज सकते हैं. साथ ही साथ एटीएम से कैश भी निकाल सकते हैं.

बैंक जाने से पहले क्या करें?

अगर आपको चेक जमा करना है, पासबुक अपडेट करना है या फिर कैश से जुड़ा कोई बड़ा काम करना है तो छुट्टी से पहले ही काम निपटा लेना सही रहेगा. करवा चौथ पर बैंक की छुट्टी पूरे देश में नहीं है, इसलिए अपने शहर की स्थिति जरूर जांच लें. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 28 Oct 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Bank Holiday Karwa Chauth 2026
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