हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: RDG पर हंगामे के बीच प्रस्ताव पास, सदन 18 मार्च तक स्थगित, विपक्ष का वॉकआउट

हिमाचल: RDG पर हंगामे के बीच प्रस्ताव पास, सदन 18 मार्च तक स्थगित, विपक्ष का वॉकआउट

Himachal News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हंगामे के साथ समाप्त हुआ. राजस्व घाटा अनुदान पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और नारेबाजी की.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 11:10 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया. राजस्व घाटा अनुदान (RDG) पर पिछले तीन दिनों से चल रही चर्चा का समापन बुधवार (18 फरवरी) को सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और नारेबाजी के साथ हुआ. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वेल (Well) में आकर जोरदार नारेबाजी की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को पहले 10 मिनट और फिर 18 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया. हंगामे के बीच ही सरकार ने RDG को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया.

विपक्ष ने सीएम पर लगाए झूठ बोलने के आरोप

सदन में जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चा का जवाब देना शुरू किया, तो विपक्ष ने उन्हें बीच में ही टोक दिया. बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सदन में झूठे और विरोधाभासी आंकड़े पेश कर रहे हैं. विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे सदन में गतिरोध पैदा हो गया. कार्यवाही स्थगित होने के बाद, विधानसभा परिसर में भी सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए.

CM सुक्खू का पलटवार: बीजेपी का दोहरा चरित्र उजागर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के रवैये को प्रदेश हित के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा, "पूर्व बीजेपी सरकार को RDG और जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में 70 हजार करोड़ मिले, जबकि हमें सिर्फ 17 हजार करोड़ मिले. इसके बावजूद हमने OPS दिया और जनकल्याणकारी योजनाएं चलाईं." सीएम ने दावा किया कि पूर्व सरकार ने 5 साल में अपने संसाधनों से 55,564 करोड़ कमाए, जबकि वर्तमान सरकार ने 3 साल में ही 50,030 करोड़ रुपये राजस्व जुटाया है. सीएम ने बताया कि वे मंत्रिमंडल के साथ कल दिल्ली जाएंगे. वहां वे RDG के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया और राहुल गांधी से मिलेंगे. पीएम से भी समय मांगा गया है.

'राजनीतिक मकसद के लिए लाया गया प्रस्ताव'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी RDG के विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक हथियार बना रही है.

जयराम ने कहा, "सीएम द्वारा पेश किए गए आंकड़े वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन से मेल नहीं खाते. पीएम मोदी के कार्यकाल में हिमाचल को 60 हजार करोड़ ज्यादा RDG मिली है." बजट सत्र का तमाशा: एक महीने के ब्रेक पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट सत्र का तमाशा बना दिया है. राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं से चर्चा के बाद ही उम्मीदवार उतारने पर फैसला होगा.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 18 Feb 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
Himachal Assembly Himachal Politics HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: RDG पर हंगामे के बीच प्रस्ताव पास, सदन 18 मार्च तक स्थगित, विपक्ष का वॉकआउट
हिमाचल: RDG पर हंगामे के बीच प्रस्ताव पास, सदन 18 मार्च तक स्थगित, विपक्ष का वॉकआउट
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में विधायक निधि पर सदन में घमासान, विपक्ष ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
हिमाचल प्रदेश में विधायक निधि पर सदन में घमासान, विपक्ष ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
हिमाचल प्रदेश
आनंद शर्मा या प्रतिभा सिंह, हिमाचल प्रदेश से कौन जाएगा राज्यसभा? एक सीट पर BJP उतारेगी प्रत्याशी!
आनंद शर्मा या प्रतिभा सिंह, हिमाचल प्रदेश से कौन जाएगा राज्यसभा? एक सीट पर BJP उतारेगी प्रत्याशी!
हिमाचल प्रदेश
उपेंद्र कुशवाहा, प्रियंका चतुर्वेदी, किरण चौधरी फिर जा पाएंगे राज्यसभा? 16 सीटों पर चुनाव का ऐलान
उपेंद्र कुशवाहा, प्रियंका चतुर्वेदी, किरण चौधरी फिर जा पाएंगे राज्यसभा? 16 सीटों पर चुनाव का ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: बटुक 'शिखा' पर बवाल..2027 की चुनावी संग्राम? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Mahadangal: जाति-जाति का चक्कर, यूपी का चुनावी फैक्टर! | CM Yogi Mohan Bhagwat Meet | Yogi
Delhi Dwarka Accident: कैमरे ने देखी नाबालिग की करतूत! CCTV में हादसे का लाइव वीडियो चौंका देगा!
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य विवाद..'ब्राह्मण' सियासी मैदान में! | Yogi Adityanath | Shankaracharya
₹90,000 Crore का Mega Plan! क्या Great Nicobar बनेगा India का Singapore?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
मध्य प्रदेश
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
बॉलीवुड
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
क्रिकेट
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
यूटिलिटी
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget