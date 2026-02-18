हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विधायक क्षेत्र विकास निधि (MLA Fund) को लेकर सदन में जोरदार तीखी नोकझोंक देखने को मिली. सदन में जोगिंदरनगर के भाजपा विधायक प्रकाश राणा ने प्रश्नकाल के दौरान मुद्दा उठाया कि बजट में प्रावधान होने के बावजूद विधायक निधि जारी नहीं की जा रही है, जिससे जनप्रतिनिधियों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

प्रकाश राणा ने कहा कि विधायक जनता की छोटी-बड़ी आवश्यकताओं- जैसे ग्रामीण सड़कें, पेयजल पाइप लाइन, सामुदायिक भवन और महिला मंडलों की मांग को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है. लेकिन विधायक निधि पर रोक लगाई जाती है तो जनप्रतिनिधियों की भूमिका ‘शून्य’ हो जाती है. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सभी विधायकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निधि जारी की जाए.

10 प्रतिशत व्यय की अनुमति

इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जवाब दिया कि वर्तमान वित्तीय परिस्थितियों के चलते फिलहाल 10 प्रतिशत व्यय की अनुमति दी गई थी, लेकिन कई स्थानों पर यह सीमा पार हो चुकी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न संगठनों को दी गई सहायता विधायक निधि से नहीं, बल्कि विवेकाधीन अनुदान (डिस्क्रेशनरी ग्रांट) से दी गई है.

1.10 करोड़ रुपए की टोकन राशि लंबित

मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि 1.10 करोड़ रुपये की जो राशि टोकन में लंबित है, उसे तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया जाएगा. जबकि बाकी बची किस्तें को लेकर वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाएगा. उसके बाद कितनी राशि जारी की जा सकती है फैसला होगा.

जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल

इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा द्वारा पारित बजट के प्रावधानों को रोका जाना उचित नहीं है. उन्होंने मांग की कि 31 मार्च से पहले लंबित दोनों किस्तें जारी की जाएं, ताकि घोषित विकास कार्य समय पर पूरे हो सकें. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि बजट पारित हो चुका है तो उसके प्रावधानों को लंबित रखना संवैधानिक भावना के अनुरूप नहीं है.

सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी टिप्पणियां हुईं, जिस पर अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई. दोनों तरफ से तीखी बहस के बाद अध्यक्ष के दख़ल के बाद मामला शांत हुआ.