'मिशन 2027' में जुुटी हिमाचल बीजेपी, 129 सदस्यों की नई कार्यसमिति की हुई घोषणा
Himachal BJP: हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने 129 सदस्यों की प्रदेश कार्यसमिति घोषित की, जिसमें 24 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 105 कार्यसमिति सदस्य हैं.
हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने 129 सदस्यों की प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा की है, इस कार्यकारणी में स्थाई आमंत्रित सदस्य 24 और कार्य समिति सदस्य 105 है. बीजेपी ने हिमाचल में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है.
इससे पहले आने वाले दिसंबर में प्रदेश में पंचायती राज चुनाव भी है. ऐसे में बीजेपी किसी भी चुनाव के लिए तैयार है. उधर कांग्रेस पार्टी अभी लगभग आठ माह से भंग प्रदेश के सभी विभागों में नियुक्तियां नहीं कर पाई है.
उन्होंने बताया कि स्थाई आमंत्रित सदस्य में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो० प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंदेल, सुरेश भारद्वाज, महेश्वर सिंह, सतपाल सिंह सत्ती, सुरेश कश्यप, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अनुराग ठाकुर, सांसद कंगना रणौत, इंदू गोस्वामी, हर्ष महाजन, पूर्व सांसद वीरेन्द्र कश्यप, पूर्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, रविन्द्र सिंह रवि, सरवीण चौधरी, गोविन्द ठाकुर, सुखराम चौधरी, बिक्रम ठाकुर, पूर्व डिप्टी स्पीकर हंसराज, पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सैजल और राजेन्द्र गर्ग है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल जी ने प्रदेश कार्यसमिति के स्थाई आमंत्रित सदस्यों एवं कार्यसमिति सदस्यों की घोषणा की है। pic.twitter.com/XZQmiIqVIS— BJP Himachal Pradesh (@BJP4Himachal) October 5, 2025
इसी प्रकार कार्यसमिति सदस्य विधायक सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, जे०आर० कटवाल, इंद्र सिंह गांधी, सुरेन्द्र शौरी, रीना कश्यप, प्रकाश राणा, डॉ० जनक राज, रणवीर सिंह निक्का, लोकेन्द्र कुमार, दीपराज कपूर, पूर्ण चंद ठाकुर, दलीप ठाकुर, विजय मनकोटिया, पवन नय्यर, अर्जुन सिंह, जिया लाल, विनोद चंदेल, विक्रम जरयाल, गोविन्द शर्मा, के०एल० ठाकुर, बलवीर चौधरी, विजय अग्निहोत्री, रीता धीमान, मुलखराज प्रेमी, रविन्द्र धीमान, लखविंदर राणा, अरूण मेहरा, डॉ० अनिल धीमान, कमलेश कुमारी, परमजीत सिंह पम्मी, विशाल नैहरिया, संजय सूद, देवेन्द्र भूट्टो, चैतन्य शर्मा, होशियार सिंह, रवि ठाकुर, विशाल चौहान, चेतन बरागटा, रजत ठाकुर, धनेश्वरी ठाकुर, वीरेन्द्र चौधरी, जय सिंह, रणवीर सिंह, आशुतोष वैद्य, विजय परमार, संजय गुलेरिया, नरोतम ठाकुर, नारायण सिंह, अजय श्याम, रवि मेहता, कौल नेगी, शशिबाला, मीरा आनंद, परमजीत मनकोटिया, वंदना गुलेरिया, नीलम सरैक, नीना शर्मा, नरेश खापड़ा, प्रताप सिंह तोमर, बलवीर ठाकुर, रोनकी राम शर्मा, बलदेव भंडारी, सुरेन्द्र हिन्दुस्तानी, देशराज शर्मा, विजय बहल, हरीश शर्मा, प्रवेश चंदेल, जगजीत सिंह मनकोटिया, डॉ. रामपाल सैणी, हरदयाल सिंह चंदेल, बलवीर बग्गा, ओ.पी. गांधी, गुलजारी लाल, पिताम्बर ठाकुर, धर्मपाल ठाकुर, राज सिंह ठाकुर, आदित्य विक्रम सेन, प्रदीप शर्मा, बृजलाल ठाकुर, दौलत राम ठाकुर, कमल नयन, इंदू वर्मा, संजीव शर्मा, राजेन्द्र ठाकुर, मोहम्मद राजबली, अनिल ढकोग, ओमप्रकाश चौधरी, विनय चौधरी, बिलाल अहमद, रमेश राणा, ब्रिगेडियर कुशाल चंद, सरदार बलजीत सिंह नागरा, राहुल सोलंकी, प्रदीप सूद, हुकम सिंह बैंस, शोभा डडवाल, धन्नो देवी, संजीव चौहान, जवाहर शर्मा, गायत्री कपूर, शीला देवी, अचल पठानिया, दर्शन सैणी और हरीश ठाकुर होंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL