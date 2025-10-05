हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेश'मिशन 2027' में जुुटी हिमाचल बीजेपी, 129 सदस्यों की नई कार्यसमिति की हुई घोषणा

'मिशन 2027' में जुुटी हिमाचल बीजेपी, 129 सदस्यों की नई कार्यसमिति की हुई घोषणा

Himachal BJP: हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने 129 सदस्यों की प्रदेश कार्यसमिति घोषित की, जिसमें 24 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 105 कार्यसमिति सदस्य हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 05 Oct 2025 10:55 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने 129 सदस्यों की प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा की है, इस कार्यकारणी में स्थाई आमंत्रित सदस्य 24 और कार्य समिति सदस्य 105 है. बीजेपी ने हिमाचल में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है.

इससे पहले आने वाले दिसंबर में प्रदेश में पंचायती राज चुनाव भी है. ऐसे में बीजेपी किसी भी चुनाव के लिए तैयार है. उधर कांग्रेस पार्टी अभी लगभग आठ माह से भंग प्रदेश के सभी विभागों में नियुक्तियां नहीं कर पाई है.

उन्होंने बताया कि स्थाई आमंत्रित सदस्य में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो० प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंदेल, सुरेश भारद्वाज, महेश्वर सिंह, सतपाल सिंह सत्ती, सुरेश कश्यप, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अनुराग ठाकुर, सांसद कंगना रणौत, इंदू गोस्वामी, हर्ष महाजन, पूर्व सांसद वीरेन्द्र कश्यप, पूर्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, रविन्द्र सिंह रवि, सरवीण चौधरी, गोविन्द ठाकुर, सुखराम चौधरी, बिक्रम ठाकुर, पूर्व डिप्टी स्पीकर हंसराज, पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सैजल और राजेन्द्र गर्ग है.

इसी प्रकार कार्यसमिति सदस्य विधायक सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, जे०आर० कटवाल, इंद्र सिंह गांधी, सुरेन्द्र शौरी, रीना कश्यप, प्रकाश राणा, डॉ० जनक राज, रणवीर सिंह निक्का, लोकेन्द्र कुमार, दीपराज कपूर, पूर्ण चंद ठाकुर, दलीप ठाकुर, विजय मनकोटिया, पवन नय्यर, अर्जुन सिंह, जिया लाल, विनोद चंदेल, विक्रम जरयाल, गोविन्द शर्मा, के०एल० ठाकुर, बलवीर चौधरी, विजय अग्निहोत्री, रीता धीमान, मुलखराज प्रेमी, रविन्द्र धीमान, लखविंदर राणा, अरूण मेहरा, डॉ० अनिल धीमान, कमलेश कुमारी, परमजीत सिंह पम्मी, विशाल नैहरिया, संजय सूद, देवेन्द्र भूट्टो, चैतन्य शर्मा, होशियार सिंह, रवि ठाकुर, विशाल चौहान, चेतन बरागटा, रजत ठाकुर, धनेश्वरी ठाकुर, वीरेन्द्र चौधरी, जय सिंह, रणवीर सिंह, आशुतोष वैद्य, विजय परमार, संजय गुलेरिया, नरोतम ठाकुर, नारायण सिंह, अजय श्याम, रवि मेहता, कौल नेगी, शशिबाला, मीरा आनंद, परमजीत मनकोटिया, वंदना गुलेरिया, नीलम सरैक, नीना शर्मा, नरेश खापड़ा, प्रताप सिंह तोमर, बलवीर ठाकुर, रोनकी राम शर्मा, बलदेव भंडारी, सुरेन्द्र हिन्दुस्तानी, देशराज शर्मा, विजय बहल, हरीश शर्मा, प्रवेश चंदेल, जगजीत सिंह मनकोटिया, डॉ. रामपाल सैणी, हरदयाल सिंह चंदेल, बलवीर बग्गा, ओ.पी. गांधी, गुलजारी लाल, पिताम्बर ठाकुर, धर्मपाल ठाकुर, राज सिंह ठाकुर, आदित्य विक्रम सेन, प्रदीप शर्मा, बृजलाल ठाकुर, दौलत राम ठाकुर, कमल नयन, इंदू वर्मा, संजीव शर्मा, राजेन्द्र ठाकुर, मोहम्मद राजबली, अनिल ढकोग, ओमप्रकाश चौधरी, विनय चौधरी, बिलाल अहमद, रमेश राणा, ब्रिगेडियर कुशाल चंद, सरदार बलजीत सिंह नागरा, राहुल सोलंकी, प्रदीप सूद, हुकम सिंह बैंस, शोभा डडवाल, धन्नो देवी, संजीव चौहान, जवाहर शर्मा, गायत्री कपूर, शीला देवी, अचल पठानिया, दर्शन सैणी और हरीश ठाकुर होंगे.

Published at : 05 Oct 2025 10:54 PM (IST)
Tags :
Rajeev Bindal BJP Himachal Politics HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ओडिशा: कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, इंटरनेट सस्पेंड, VHP का 12 घंटे बंद का आह्वान
ओडिशा: कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, इंटरनेट सस्पेंड, VHP का 12 घंटे बंद का आह्वान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ऋषिकेश के कल्चर को खराब मत करो' ऑडिशन में घुसकर लड़कियों को ज्ञान देने लगा शख्स, वीडियो वायरल
'ऋषिकेश के कल्चर को खराब मत करो' ऑडिशन में घुसकर लड़कियों को ज्ञान देने लगा शख्स, वीडियो वायरल
क्रिकेट
OUT या नॉट आउट? भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज के रनआउट पर मचा बवाल, जानें क्या कहता है नियम
OUT या नॉट आउट? भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज के रनआउट पर मचा बवाल, जानें क्या कहता है नियम
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओडिशा: कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, इंटरनेट सस्पेंड, VHP का 12 घंटे बंद का आह्वान
ओडिशा: कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, इंटरनेट सस्पेंड, VHP का 12 घंटे बंद का आह्वान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ऋषिकेश के कल्चर को खराब मत करो' ऑडिशन में घुसकर लड़कियों को ज्ञान देने लगा शख्स, वीडियो वायरल
'ऋषिकेश के कल्चर को खराब मत करो' ऑडिशन में घुसकर लड़कियों को ज्ञान देने लगा शख्स, वीडियो वायरल
क्रिकेट
OUT या नॉट आउट? भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज के रनआउट पर मचा बवाल, जानें क्या कहता है नियम
OUT या नॉट आउट? भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज के रनआउट पर मचा बवाल, जानें क्या कहता है नियम
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
विश्व
'हमास ने शांति प्रस्ताव नहीं माना तो होगा पूरी तरह से सफाया', गाजा प्लान पर ट्रंप ने दी चेतावनी
'हमास ने शांति प्रस्ताव नहीं माना तो होगा पूरी तरह से सफाया', गाजा प्लान पर ट्रंप ने दी चेतावनी
महाराष्ट्र
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी
ट्रेंडिंग
17 साल के किशोर ने आईफोन के लिए बेच दी किडनी, अब डायलिसिस को मजबूर- कांप उठे यूजर्स
17 साल के किशोर ने आईफोन के लिए बेच दी किडनी, अब डायलिसिस को मजबूर- कांप उठे यूजर्स
जनरल नॉलेज
Uttar Pradesh History: कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget