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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशकिन्नौर में आसमानी आफत, सांगला वैली ब्रिज के नीचे लैंडस्लाइड, पुल टूटा तो दुनिया से कट जाएगी वादी

किन्नौर में आसमानी आफत, सांगला वैली ब्रिज के नीचे लैंडस्लाइड, पुल टूटा तो दुनिया से कट जाएगी वादी

Sangla Valley Bridge: भारी बारिश के बीच किन्नौर में लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए है और आशंकित आपदा से निपटने के लिए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

Written By : पराक्रम चन्द |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 10 Jul 2026 02:09 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. भारी वर्षा के चलते जिले के नदी-नाले और खड्डें उफान पर हैं, जबकि कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं.

सबसे चिंताजनक स्थिति सांगला घाटी में बनी हुई है, जहां सांगला के निकट स्थित मुख्य बैली ब्रिज के नीचे भूस्खलन होने से पुल की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है. प्रशासन ने आशंका जताई है कि यदि पुल को कोई नुकसान पहुंचता है तो सांगला घाटी का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट सकता है. इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: Himachal Weather Today: 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील

नदी-नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील

भारी बारिश के कारण क्षेत्र में लगातार भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं हो रही हैं. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और संभावित आपदा से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

जिला प्रशासन ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे नदी-नालों, खड्डों तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें. अनावश्यक यात्रा से बचें और केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें. प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है.

उधर, राहत एवं बचाव दलों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मशीनरी तथा संसाधन तैयार रखे गए हैं. मौसम विभाग ने भी आगामी घंटों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 10 Jul 2026 02:09 PM (IST)
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Kinnaur News HImachal Pradesh News
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