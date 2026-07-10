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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशShimla News: हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 IAS और 22 HPAS अधिकारियों का तबादला

Shimla News: हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 IAS और 22 HPAS अधिकारियों का तबादला

Himachal IAS Transfer: 17 IAS और 22 HPAS अधिकारियों के तबादले के साथ नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं.युवा अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 10 Jul 2026 11:25 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 17 आईएएस और 22 HPAS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नए विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं.

अधिसूचना के मुताबिक अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम को गृह एवं सतर्कता तथा एमपीपी एवं पावर विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. देवेश कुमार को वित्त, योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है. एम. सुधा देवी को वन एवं उद्योग विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है.

युवा अधिकारियों को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी 

इसके अलावा संदीप कुमार को पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग का सचिव, डॉ. यूनुस को राज्य कर एवं आबकारी विभाग का सचिव तथा डॉ. मधु चौधरी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है. सरकार ने युवा अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं. अभिषेक कुमार गर्ग को एचपीएसआईडीसी का प्रबंध निदेशक, विवेक चंदेल को नगर निगम बद्दी का आयुक्त तथा गुरसिमर सिंह को तकनीकी शिक्षा विभाग का निदेशक बनाया गया है. सरकार ने कहा है कि सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. 

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प्रमुख बदलाव

  • ओंकार चंद शर्मा (IAS 1994) को अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया.
  • आर. डी. नजीम (IAS 1995) को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं सतर्कता) और अतिरिक्त मुख्य सचिव (एमपीपी एवं पावर/NCES) का दायित्व सौंपा गया.
  • देवेश कुमार (IAS 1998) को प्रधान सचिव (वित्त, योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम) बनाया गया. साथ ही पशुपालन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया.
  • एम. सुधा देवी (IAS 2003) को प्रधान सचिव (वन एवं उद्योग) नियुक्त किया गया, उनके पास कार्मिक विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा.
  • प्रियंका बसु इंटी (IAS 2004) को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया.
  • आशीष सिंघमार (IAS 2008) को सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.
  • डॉ. यूनुस (IAS 2010) को सचिव (राज्य कर एवं आबकारी) बनाया गया.
  • संदीप कुमार (IAS 2010) को सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) नियुक्त किया गया.
  • अमरजीत सिंह (IAS 2010) को शहरी विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला.
  • विवेक भाटिया (IAS 2011) को निदेशक उद्योग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया.
  • राकेश कुमार प्रजापति (IAS 2012) को निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन बनाया गया.
  • डॉ. अश्वनी कुमार शर्मा (IAS 2014) को आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी नियुक्त किया गया.
  • विवेक चंदेल (IAS 2018) को नगर निगम बद्दी का आयुक्त बनाया गया.
  • डॉ. मधु चौधरी (IAS 2019) को विशेष सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) नियुक्त किया गया तथा CEO राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया.
  • ओमकांत ठाकुर (IAS 2020) को मत्स्य विभाग का निदेशक-कम-वार्डन बनाया गया.
  • अभिषेक कुमार गर्ग (IAS 2020) को एचपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HPSIDC) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया.
  • गुरसिमर सिंह (IAS 2020) को निदेशक तकनीकी शिक्षा बनाया गया तथा HP कौशल विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने IAS के साथ 22 हिमाचल प्रशासनिक सेवा (HPAS) अधिकारियों के तबादला एवं नई तैनाती आदेश जारी किए हैं. कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे

प्रमुख नियुक्तियां और तबादले

  • सचिन कंवल (HPAS-2009) को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव पद से हटाकर नगर निगम शिमला का आयुक्त नियुक्त किया गया है.
  • भूपेंद्र कुमार (HPAS-2009) को नगर निगम शिमला आयुक्त से हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है.
  • ज्ञान सागर नेगी (HPAS-2011) को एडीएम (प्रोटोकॉल) शिमला नियुक्त किया गया है.
  • ज्योति राणा (HPAS-2012) को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बनाया गया है.
  • डॉ. लाइक राम वर्मा (HPAS-2012) को हिमफेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है.
  • विकास शुक्ला (HPAS-2013) को अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम हमीरपुर लगाया गया है.
  • सन्नी शर्मा (HPAS-2014) को एसडीएम शिमला (अर्बन) नियुक्त किया गया है.
  • विश्वा मोहन देव चौहान (HPAS-2019) को एसडीएम कुपवी लगाया गया है.
  • ओशिन (HPAS-2021) को संयुक्त निदेशक, आयुष विभाग नियुक्त किया गया है.
  • मोहन लाल (HPAS-2023) को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) शिमला बनाया गया है.
  • राज कुमार-II (HPAS-2023) को एसडीएम बिलासपुर नियुक्त किया गया है.
  • पद्मा छोडोन (HPAS-2023) को एसडीएम उदयपुर (लाहौल-स्पीति) लगाया गया है.
  • नीरजा शर्मा (HPAS-2024) को एसडीएम सोलन बनाया गया है.
  • अलिशा चौहान (HPAS-2025) को एसडीएम करसोग (मंडी) नियुक्त किया गया है.

सरकार ने चिकित्सा शिक्षा, विश्वविद्यालय प्रशासन, पर्यटन, खेल, परिवहन और जिला प्रशासन से जुड़े कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. कुछ अधिकारियों को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि उनकी आगामी तैनाती की जा सके. मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत के आदेशों से जारी इस अधिसूचना को प्रदेश में प्रशासनिक कार्यकुशलता और सेवा वितरण को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 10 Jul 2026 11:24 PM (IST)
Tags :
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