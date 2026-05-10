उत्तराखंड के चमोली जिला में भारत-चीन सीमा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण नीति-मलारी नेशनल हाईवे (NH-107B) भारी भूस्खलन के चलते बाधित हो गया है. लाता और सालधार क्षेत्र के पास पहाड़ से बड़े-बड़े बोल्डर और मलबा गिरने से सड़क पूरी तरह बंद हो गई, जिससे सीमांत नीति घाटी के दो दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है.

भूस्खलन के कारण सड़क पर भारी मात्रा में मलबा जमा

बताया जा रहा है कि लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. सड़क पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है और ऊपर से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे राहत और बहाली कार्य प्रभावित हो रहे हैं. इस मार्ग का रणनीतिक और स्थानीय दोनों स्तर पर विशेष महत्व है, क्योंकि यह सीमा क्षेत्र के गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ता है.

मार्ग को खोलने की जिम्मेदारी संभाल रही सीमा सड़क संगठन (BRO) की टीम मौके पर मौजूद है और सड़क से मलबा हटाने का काम कर रही है. हालांकि, लगातार गिरते पत्थरों और खराब मौसम के चलते काम में दिक्कतें आ रही हैं. सुरक्षा के मद्देनजर मशीनों और कर्मचारियों को सावधानी के साथ काम करना पड़ रहा है.

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स्थानीय लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह

इस मामले में एबीपी से बातचीत करते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि भूस्खलन के बावजूद किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, जो राहत की बात है. उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र के कुछ गांवों का संपर्क जरूर बाधित हुआ है, लेकिन प्रशासन और संबंधित एजेंसियां लगातार मार्ग खोलने में जुटी हुई हैं.

उन्होंने आगे बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि देर शाम तक सड़क को आंशिक रूप से खोल दिया जाए, ताकि स्थानीय लोगों की आवाजाही और आवश्यक सेवाएं बहाल हो सकें. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन भी लगाए जाएंगे. फिलहाल, स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि मौसम अनुकूल रहने पर जल्द ही हालात सामान्य कर लिए जाएंगे.

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