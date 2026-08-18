Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशिमला: जातिसूचक शब्द कहना पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 6 माह की सजा

शिमला: जातिसूचक शब्द कहना पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 6 माह की सजा

Himachal Pradesh News: कोर्ट ने मामले में आरोपी सुमन चंद शर्मा को दोषी ठहराते हुए 6 माह के साधारण कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. शिमला पुलिस ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की थी.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 18 Aug 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

शिमला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से जुड़े एक मामले में एक आरोपी का दोष सिद्ध हो गया है. इस मामले में दोषी पाये जाने पर न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अध्यक्षता वाली विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

पुलिस थाना कोटखाई में अभियोग संख्या 18/2023 दिनांक 10 मार्च 2023 को धारा 3(1)(s) तथा 3(1)(za)(c) एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले का निपटारा 17 अगस्त 2026 को शिमला की विशेष अदालत द्वारा किया गया.

मंडी को मिलीं 25 नई ई-बसें, CM सुक्खू बोले- 'आने वाले समय में...'

कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

कोर्ट ने मामले में आरोपी सुमन चंद शर्मा को दोषी ठहराते हुए 6 माह के साधारण कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. शिमला पुलिस ने बताया कि मामले की प्रभावी एवं निष्पक्ष जांच की गई, जबकि अभियोजन विभाग द्वारा न्यायालय में साक्ष्यों की सशक्त पैरवी की गई. इसी के परिणामस्वरूप आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा दिलाने में सफलता मिली. पुलिस विभाग ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा तथा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

क्या है मामला?

दरअसल, कोर्ट के सामने यह आरोप साबित हुआ कि शिकायतकर्ता महिला के देवता की मूर्ति के पास जाने पर उसकी जाति के आधार पर आपत्ति जताई गई थी और मंदिर की पवित्रता को शुद्ध करने के लिए बकरा चढ़ाने की मांग की गई. आरोपी ने महिला के लिए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था. विशेष अदालत ने इसे एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध माना और आरोपी को छह माह के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई.

जहां तक सवाल है कि "क्या देवता की मूर्ति के पास जाने से शुद्धिकरण के लिए बकरे की जरूरत पड़ती है?", इसका उत्तर धार्मिक आस्था और स्थानीय परंपराओं के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में देव परंपराओं से जुड़े अपने रीति-रिवाज हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपवित्र बताना, मंदिर या धार्मिक आयोजन से रोकना, शुद्धिकरण के नाम पर दंड या बलि की मांग करना, अथवा जातिसूचक अपमान करना भारतीय कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है.

बिंदल का सुक्खू सरकार पर हमला; बेरोजगारी, मंहगाई के मुद्दों पर घेरा

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Shimla News SC ST HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
शिमला: जातिसूचक शब्द कहना पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 6 माह की सजा
शिमला: जातिसूचक शब्द कहना पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 6 माह की सजा
हिमाचल प्रदेश
AAP देशभर में E20 के खिलाफ करेगी जनअभियान, केंद्र को दी चेतावनी
AAP देशभर में E20 के खिलाफ करेगी जनअभियान, केंद्र को दी चेतावनी
हिमाचल प्रदेश
बिंदल का सुक्खू सरकार पर हमला; बेरोजगारी, मंहगाई के मुद्दों पर घेरा
बिंदल का सुक्खू सरकार पर हमला; बेरोजगारी, मंहगाई के मुद्दों पर घेरा
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में IAS-IFS-IPS पदों की संख्या घटेगी, CM सुक्खू ने बताई वजह
हिमाचल में IAS-IFS-IPS पदों की संख्या घटेगी, CM सुक्खू ने बताई वजह
Advertisement

वीडियोज

Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
बिहार
चिराग पासवान ने CM सम्राट को लिखा पत्र, 'आग्रह करना चाहता हूं कि…'
चिराग पासवान ने CM सम्राट को लिखा पत्र, 'आग्रह करना चाहता हूं कि…'
क्रिकेट
वनडे में सबसे सफल 'खब्बू' बल्लेबाजों की लिस्ट, नंबर-3 पर भारत का दिग्गज
वनडे में सबसे सफल 'खब्बू' बल्लेबाजों की लिस्ट, नंबर-3 पर भारत का दिग्गज
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
अमित मालवीय को BJP देनी वाली है कुछ और जिम्मेदारी? समीकरण समझें
अमित मालवीय को BJP देनी वाली है कुछ और जिम्मेदारी? समीकरण समझें
इंडिया
फांसी की जगह जहरीला इंजेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
फांसी की जगह जहरीला इंजेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
हेल्थ
Dengue Fever: डेंगू का बुखार उतर गया तो न हों खुश! अगले 24-48 घंटे हैं अहम
डेंगू का बुखार उतर गया तो न हों खुश! अगले 24-48 घंटे हैं अहम
टेक्नोलॉजी
Washing Machine में कौन सा मोड खाता है सबसे ज्यादा बिजली?
Washing Machine में कौन सा मोड खाता है सबसे ज्यादा बिजली?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget