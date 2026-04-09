हरियाणा: यमुनानगर में गैस लीक होने से लगी आग, दूर तक सुनाई दिए धमाके, सात बच्चों समेत 11 झुलसे

हरियाणा के यमुनानगर में गुरुवार (9 अप्रैल) को प्रवासी मजदूरों के एक आवासीय क्वार्टर में गैस सिलेंडर से रिसाव होने के कारण आग लग गई, जिसमें सात बच्चों सहित 11 लोग झुलस गए. स्थानीय पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है. आग लगने के बाद दूर-दूर तक जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सिलेंडर से गैस रिसाव हुआ और फिर आग लग गई तथा कमरे की दीवारें ढह गईं. इस कमरे की दीवार की चपेट में 11 लोगों के आने से वह बुरी तरह झुलस गए.

कारखाने में प्रवासी मजदूर करते हैं काम

अधिकारी के अनुसार, यह घटना सलेमपुर बंगर इलाके में हुई. घटना स्थल एक कारखाने के पास स्थित है जहां प्रवासी मजदूर काम करते हैं. इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों का इलाज किया जा रहा है.

उन्होंने कहा, 'इस घटना में सात बच्चे, दो महिलाएं और दो पुरुष झुलस गए. घटना के बाद घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जबकि गंभीर रूप से झुलसे लोगों को चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर रेफर कर दिया गया है.'

आग ने धारण किया विकराल रूप

अधिकारी के अनुसार, घटना की जांच जारी है. गुरुवार सुबह रामशरण के क्वार्टर में एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी. इस बीच गैस रिसाव होकर पूरे कमरे फैल गई. हैरानी वाली बात यह है कि इसी बीच घर में चूल्हा जल रहा था. लीक हुई गैस ने चूल्हे की आग पकड़ ली. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप घारण कर लिया.

इलाके के तीन क्वार्टरों में जोरदार धमाके होने से दो दीवारें गिर गईं हैं. आसपास के मकानों को भी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. कई मकानों के लेंटर और दीवारों में भी दरारें आ गई हैं. घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं. प्रशासन के कई अधिकारी भी लोगों को बचाने में लगे हुए हैं. आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं.

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