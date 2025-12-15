यमुनानगर में लिव-इन पार्टनर बना कातिल, उमा हत्याकांड का आरोपी बिलाल शादी से पहले गिरफ्तार

प्रतापनगर इलाके में सोमवार (8 दिसंबर) को खेतों में मिली युवती की सिर कटी और नग्न लाश ने पूरे इलाके को दहला दिया था. 5 दिन तक पुलिस के हाथ खाली रहे, लेकिन आखिरकार यमुनानगर पुलिस ने इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया.

मृतका की पहचान सहारनपुर निवासी उमा के रूप में हुई है. इस जघन्य वारदात का आरोपी उमा के साथ लंबे समय से रह रहा बिलाल निकला. जिसे उसकी शादी से ठीक पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

प्रतापनगर के बहादुरपुर गांव के पास खेतों में एक युवती का शव मिला. शव नग्न अवस्था में था और सिर मौके से गायब था. न तो शरीर पर कोई पहचान से जुड़ा सुराग था और न ही आसपास कोई ऐसा सबूत, जिससे पुलिस तुरंत किसी नतीजे पर पहुंच पाती. शव की हालत देखकर साफ था कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई है और पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की गई.

पहचान सबसे बड़ी चुनौती बनी

शुरुआत में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शव की पहचान करना था. आसपास के थानों से संपर्क किया गया, लापता महिलाओं की रिपोर्ट खंगाली गई, लेकिन कई दिन तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली. पुलिस ने हर एंगल से जांच की और धीरे-धीरे सुराग जोड़ते हुए सहारनपुर तक पहुंची.

5 दिन बाद पुलिस को ऐसा क्लू मिला, जिसने पूरी कहानी पलट दी. जांच करते-करते पुलिस सहारनपुर पहुंची, जहां एक घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं. यह शादी किसी और की नहीं, बल्कि आरोपी बिलाल की थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिलाल को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान उसने जो कबूलनामा किया, उसने सभी को चौंका दिया.

शादी बनी हत्या की वजह

पुलिस पूछताछ में बिलाल ने बताया कि उमा पिछले करीब दो साल से उसके साथ रह रही थी. इसी बीच बिलाल की कहीं और शादी तय हो गई. जब उमा को इस शादी की भनक लगी तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया. इसी से नाराज होकर बिलाल ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

बिलाल ने उमा को बहाने से बाहर घुमाने के लिए निकाला. पहले उसे किसी होटल में ले जाकर मारने की योजना थी, लेकिन वहां बात नहीं बनी. इसके बाद वह उसे कलेसर के जंगलों से होते हुए प्रतापनगर क्षेत्र में ले आया.

कार की पिछली सीट पर बैठाकर उसने सीट बेल्ट से उमा का गला घोंट दिया. मौत के बाद पहचान छुपाने के लिए उसने सिर धड़ से अलग कर दिया और शव के कपड़े उतार लिए. सिर और कपड़े लेकर वह मौके से फरार हो गया.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश कर आठ दिन के पुलिस रिमांड की मांग करेगी. रिमांड के दौरान पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार, मृतका का सिर और अन्य सबूत बरामद करने की कोशिश करेगी.

समय रहते गिरफ्तारी से टली एक और त्रासदी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह केस चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि न पहचान थी और न प्रत्यक्ष सबूत. लेकिन समय रहते आरोपी की गिरफ्तारी से एक और जिंदगी बर्बाद होने से बच गई.

अगर बिलाल गिरफ्तार न होता, तो वह शादी कर किसी और लड़की की जिंदगी भी अंधेरे में धकेल सकता था. यमुनानगर पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.