ममता सरकार पर CM नायब सैनी का निशाना, 'हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा'

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार (3 दिसंबर) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. साधते हुए आरोप लगाया कि वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और महिलाएं परेशान हैं. सीएम सैनी ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार एक खास तबके को खुश करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है. उन्होंने यह भी सवाल किया कि कितने ‘‘बाहरी लोगों के वोट’’ जोड़े गए हैं, और पूछा कि क्या यही वजह है कि राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीद्वक्षण का (एसआईआर) का विरोध किया जा रहा है.

' महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य में महिलाएं हैं परेशान '

सैनी हरियाणा सरकार की ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत योग्य महिलाओं को दूसरी किस्त जारी करने के बाद यहां संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य में महिलाएं परेशान हैं. उन्होंने कहा, ‘‘... और वहां महिलाओं की क्या हालत है? एक महिला मुख्यमंत्री के राज में, महिलाएं परेशान हैं, बेटियां बाहर नहीं जा सकतीं.’’

' वोट बैंक की कर रही हैं राजनीति '

प्रदेश में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाये जाने का आरोप लगाते हुये सैनी ने दावा किया कि ममता अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बजाय ‘‘लोगों के एक खास वर्ग’’ पर ध्यान देकर भेदभाव एवं वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘और वहां हिंदुओं को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, यह सब आपकेo सामने है; यह दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसा नहीं होना चाहिए.’’

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाएं ‘140 करोड़ भारतीयों की पूरी भलाई को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं.’’ उन्होंने कहा कि इन कोशिशों का मकसद आम लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना और फ़ायदे सीधे पहुंचाना है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी पार्टी बीजेपी काम करती है, जबकि विरोधी पार्टियां केवल बड़े-बड़े वादे करती हैं, उन्हें उन्हें पूरा नहीं करतीं. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जुलाई में भी पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा था.