Video: शीशा तोड़ कार से 12 लाख रुपए ले उड़ा चोर, करतूत CCTV में कैद, फरीदाबाद का है मामला

Haryana News: हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-24 में दिनदहाड़े एक चौंकाने वाली चोरी हुई. कंपनी KD इंडस्ट्रीज के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़कर दो बदमाश पैसों से भरा बैग चोरी कर फरार हो गए. बैग में करीब 12 लाख रुपये नकद थे. यह पूरा घटनाक्रम पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया.

युवक चोरी करके बाइक से हुआ फरार

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले एक युवक कार के पास आता है. उसने अपने सिर पर हेलमेट रखा हुआ था, ताकि उसकी पहचान न हो सके. युवक धीरे-धीरे कार के शीशे के पास जाता है और कुछ समय की कोशिश के बाद शीशे को तोड़ने में सफल हो जाता है. इसके बाद वह कार में रखे बैग को उठाकर बाहर निकलता है.

हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर-24 में दिनदहाड़े दो हेलमेट पहने बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर 12 लाख रुपये से भरा बैग चोरी कर लिया. पूरा मामला CCTV में कैद हो गया. pic.twitter.com/uoqpEDG1fY — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 19, 2025

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वही सड़क पर दूसरा युवक बाइक लेकर खड़ा है. उसने भी हेलमेट पहन रखा था. पहला युवक बैग लेकर जैसे ही बाहर आता है, दूसरा युवक तुरंत उसे बाइक पर बिठाता है और दोनों वहां से तेज गति से फरार हो जाते हैं.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

बताया जा रहा है कि कार KD इंडस्ट्रीज के कंपनी पार्टनर राहुल की थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने पैसों से भरा बैग कार में रखा था और थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे. इसी बीच बदमाशों ने मौका देखकर यह चोरी कर ली.

यह घटना दिनदहाड़े हुई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. CCTV फुटेज देखकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस ने आसपास लगे कैमरों की मदद से उनकी पहचान और लोकेशन का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है.