सोनीपत में पेट्रोल भरवाकर फरार होने वाले आरोपी गिरफ्तार, बताई वारदात की वजह

सोनीपत में बीती 26 सितंबर को गोहाना के पानीपत - रोहतक रोड पर स्थित बालाजी फिलिंग स्टेशन पर दिन - दहाड़े कार चालक ने तेल डलवाने के बाद पैसे न देकर फरार हुई वारदात में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं. गिरफ्तार आरोपी सुधीर और विशाल धर्मगढ़ करनाल के रहने वाले हैं और दोनों सगे भाई हैं.

आरोपियों ने पुलिस ने खुलासा किया है कि विशाल ऑनलाइन गेम खेलने का शौकीन है और गेम में पैसे हार गया था और इसी कारण वारदात को अंजाम दिया गया था. फिलहाल पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लगी.

आप को बता दे कि बीती 26 सितंबर को सोनीपत के गोहाना में रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर स्थित श्री बालाजी फिलिंग स्टेशन पर स्विफ्ट कार में तेल डलवाने पहुंचे ,उन्होंने पंप कर्मचारियों से कहा कि गाड़ी में 2800 का तेल डाल दे और कर्मचारी तेल डालने लगा तो गाड़ी में 2600 रुपये का तेल डाल चुका था. तभी गाड़ी चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया और पंप पर लगी तेल की मशीन को भी उखाड़ ले गया, क्योंकि तेल डालते हुए गाड़ी की टंकी में पंप डालने वाली नोजल गाड़ी की टंकी में लगी हुई थी और गाड़ी चालक बगैर पैसे दिए भागने लगे तो गाड़ी तेल डालने वाली मशीन उखड़ गई और यह घटना हम पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

आरोपी सुधीर और विशाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार

2600 रुपये का तेल डलवाया और हो गए थे फरार

मामले में जानकारी देते हुए एसीपी गोहाना राहुल देव ने बताया कि पानीपत- रोहतक रोड पर स्थित श्री बालाजी फिलिंग स्टेशन पर स्विफ्ट कार चालक ने 2600 रुपये का तेल डलवाया और फरार हो गए थे और जिसके बाद पेट्रोल पंप की मशीन भी टूट गई थी.मामले में पुलिस ने मामले में दो आरोपी सुधीर और विशाल को गिरफ्तार किया हैं ,जो धर्मगढ़ करनाल के रहने वाले हैं और दोनों सगे भाई हैं.

दोनों आरोपी चलाते हैं किराए की गाड़ी

आरोपियों ने पुलिस ने खुलासा किया है कि विशाल ऑनलाइन गेम खेलने का शौकीन है और गेम में पैसे हार गया था. दोनों किराए की गाड़ी चलाते हैं और उसे पैसे की रिकवरी के लिए वारदात की थी, ताकि मालिक से पैसे ले सके. दोनों पर पहले कोई आपराधिक मामला नहीं है. फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा.