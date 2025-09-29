हरियाणा के पलवल से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, PAK एंबेसी के कर्मचारी को भेजी खुफिया जानकारी
हरियाणा के पलवल में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. उस पर दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के एक कर्मचारी को भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भेजने का आरोप है.
पुलिस का कहना है कि आरोपी तौफीक 3 साल पहले पाकिस्तान भी गया था. आरोपी वॉट्सएप के माध्यम से ये जानकारी पाकिस्तान भेजता था. उसके फोन से कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं.
इससे पहले नूंह जिले से भी पुलिस 3 आरोपियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी में गिरफ्तार कर चुकी है. इसके अलावा हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया गया था.
सीआईए पुलिस के मुताबिक, पलवल के आलीमेव गांव निवासी तौफीक (35) 2022 में अपनी रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान गया था. वहीं उसकी मुलाकात उस समय दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में तैनात एक कर्मचारी से हुई. भारत वापस आने के बाद तौफीक दिल्ली में उससे मिलने भी गया.
वॉट्सएप के जरिए भेजता था जानकारी
जांच एजेंसियों के अनुसार, तौफिक वॉट्सएप के जरिए बीएसएफ में तैनात एक कर्मचारी की जानकारी पाकिस्तान एम्बेसी में तैनात उसी कर्मचारी को उपलब्ध करने लगा. वॉट्सऐप पर ही पलवल के भी कुछ लोगों की जानकारी भेजी गई.
फोन में कई पाकिस्तानी नंबर मिलेः सूत्रों के मुताबिक, तौफीक के मोबाइल में 12 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं. इनसे तौफीक वॉट्सऐप कॉल के जरिए ही बात करता था. पुलिस को उन नंबरों पर वॉट्सऐप चैट भी मिले हैं.
कई लोगों को पाकिस्तान भिजवाया
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तौफीक पाकिस्तान से वापस आने के बाद आसपास के लोगों से संपर्क बढ़ा रहा था. वह लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लगवाने को भी कहता था. इतना ही नहीं, उसने कई लोगों को पाकिस्तान भिजवाया भी है.
पलवल की सीआईए टीम ने शुक्रवार को हथीन रोड के पास से तौफीक को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने कुछ चैट भी डिलीट कर रखी थी. उसके फोन में पाकिस्तान के कई नंबर सेव पाए गए. पुलिस ने पलवल शहर थाने में तौफिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 और देशद्रोह की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.
