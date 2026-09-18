सोनीपत: मासूम पर पिटबुल हमले के बाद प्रशासन जागा, मेयर ने दिया कार्रवाई का भरोसा

सोनीपत में स्थित सिक्का कॉलोनी में 6 महीने के मासूम पर पिटबुल डॉग के हमले के मामले में प्रशासन हरकत में आ गया है. खबर को प्राथमिकता से दिखाए जाने के बाद सोनीपत प्रशासन जागा और नगर निगम मेयर राजीव जैन तथा पुलिस अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. वही नगर निगम मेयर ने पीड़ित परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

आप को बता दे कि सोनीपत की सिक्का कॉलोनी में यह घटना उस वक्त हुई थी, जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी. तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है. सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई थी. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुत्ता मासूम को दबोच लेता है. बच्चे की बुआ उसे बचाने के लिए प्रयास करती है तो उसे भी काट लेता है.

मासूम रोहतक पीजीआई में जिंदगी और मौत से लड़ रही जंग

खबर को प्राथमिकता से दिखाई जाने के बाद अब सोनीपत प्रशासन हरकत में आया है. सोनीपत प्रशासन पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए पहुंचा है. मासूम का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है, जहां वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है. पिटबुल ने मासूम पर तीन जगह हमला किया है. इस हमले में मासूम की बुआ भी घायल हुई हैं.

सोनीपत नगर निगम मेयर राजीव जैन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और फोन पर मासूम के माता-पिता से बात कर मासूम के हाल-चाल भी जाना है . वही मेयर राजीव पीड़ित परिवार को दोषियों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित कुत्ते रखने वाले मालिकों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी.

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बिना लाइसेंस के कुत्ते रखने वाले मालिकों पर जल्द होगी कार्रवाई

मेयर ने बताया कि अधिकारियों को जल्द ही आदेश दिए जाएंगे कि बिना लाइसेंस के कुत्ते रखने वाले मालिकों पर कार्रवाई की जाए. वहीं मेयर ने कहा कि परिवार द्वारा अभी तक लिखित में शिकायत नहीं दी गई है, जैसे ही परिवार लिखित में शिकायत देगा पुलिस भी ठोस कार्रवाई करेगी. इस बीच, सेक्टर 27 थाना पुलिस भी परिवार से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची और प्रशासन की इस सक्रियता को खबर के बड़े असर के रूप में देखा जा रहा है.

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