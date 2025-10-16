हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) राजेश कुमार को थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद अपनी परेशानी बताते हुए फूट-फूट कर रोने लगे. चढूनी अन्य किसानों के साथ लघु सचिवालय में धान की खरीद न होने को लेकर धरना देने पहुंचे थे.

विवाद के बाद पुलिस ने चढूनी समेत 30 से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले लिया था . उन्हें झांसा थाने ले जाया गया. चढूनी को हिरासत में लिए जाने के बाद अन्य किसान झांसा थाने के बाहर पहुंच गए और उन्होंने थाने के बाहर ही धरना शुरू कर दिया. वहां पुलिस फोर्स और किसानों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई. उसके बाद किसानों को पुलिस ने बातचीत के लिए सर्किट हाउस बुलाया.

थप्पड़ विवाद से पहले किसान नेता गुरनाम चढूनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह किसानों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपने (किसानों) थप्पड़ मारा है. एक अरेस्ट होगा, या सारे अरेस्ट होंगे. इस पर सभी किसान हाथ उठाकर चढूनी का समर्थन करते हैं.

धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में किसानों व पुलिस के बीच सुबह से चल रहा था हाई वोल्टेज ड्रामा,आंदोलन कर रहे किसान किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी रिहाई की मांग को लेकर सिटी थाने का घेराव, किसान सिटी थाना के बाहर अपने नेता की रिहाई व सरकार के खिलाफ जमकर कर रहे है नारेबाजी भी की.

क्या बोली पुलिस?

दरअसल डी सी ऑफिस के बाहर किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने DFSC को थप्पड़ मार दिया था, उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था.

भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक कुरुक्षेत्र में धान खरीद अनियमितताओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन व प्रशासन आमने सामने थे क्योंकि मंडियो में किसानो से लुट हो रही है और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है आज जब लघु सचिवालय के सामने किसान धरना दे रहे थे लेकिन ना तो उपयुक्त सुनने को तैयार थे और ना ही डीएफएससी यही कारण रहा कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी की प्रशासन से गर्मा गर्मी हो गई और फिर किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने DFSC को थप्पड़ मार दिया था

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी द्वारा डीएफएससी को थप्पड़ कांड में DSP लाडवा रणधीर सिंह ने कहा कि गुरनाम सिंह चढूनी के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है. अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है. किसानों की तरफ से DFSC के खिलाफ भी शिकायत दी गई है. जिसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. अभी किसानों का धरना समाप्त हो गया है.

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये सरकार को इशारा है. कहा कि सरकार को 25 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया गया है. 2 मांगे रखी गई है कि DFSC को सस्पेंड किया जाए. इसकी जगह नया DFSC लगाया जाए. साथ ही हमेशा के लिए RO खोल दिया जाए. अगर 25 तक उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो जाट धर्मशाला में राज्यस्तरीय मीटिंग रखी गई है, जिसमें कोई फैसला लिया जाएगा.