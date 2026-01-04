हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत: महिला की रेप के बाद निर्मम हत्या, 24 घंटे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार

पानीपत: महिला की रेप के बाद निर्मम हत्या, 24 घंटे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार

Panipat Crime News: पानीपत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए इसराना क्षेत्र के भाऊपुर गांव में महिला के ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Jan 2026 11:25 PM (IST)
Preferred Sources

पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के नेत्रत्व में पानीपत पुलिस ने थाना इसराना क्षेत्र के अंतर्गत भाऊपुर गांव के खेतों में महिला के ब्लाइंड मर्डर की वारदात का 24 घंटे के अंदर पर्दाफास कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की पहचान नौल्था गांव निवासी अनिल उर्फ अंग्रेज व जतिन के रूप में हुई है.

उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सतीश वत्स ने रविवार (4 जनवरी) को जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार प्रेसवार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 3 जनवरी को सुबह करीब 9:30 बजे थाना इसराना पुलिस को कारद भाऊपुर गांव के खेतों में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. सूचना पर थाना इसराना प्रभारी सब इंस्पेक्टर महिपाल अपनी टीम के साथ व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी. डीएसपी आत्मा राम भी मौके पर पहुंचे थे.

महिला के माथे व मुंह पर खून लगा था. मौके से साक्ष्य एकत्रित कर पुलिस ने महिला के शव को शिनाख्त के लिए सरकारी अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया था. इसके साथ ही थाना इसराना में हत्या का अभियोग दर्ज कर पुलिस ने शव की शिनाखत और आरोपियों की पहचान व धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे.

बिहार के बांका की रहने वाली थी मृतका

रविवार (4 जनवरी) को महिला के शव की पहचान थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र की रहने वाली बिंदू के रूप में हुई. महिला के पति ने शव की पहचान कर बताया वह मूल रूप से बिहार के बांका जिला के रहने वाला है और काफी सालों से पानीपत थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र की एक कॉलोनी में अपना मकान लेकर पत्नी बिंदू व बच्चों के साथ रह रहा था. पत्नी 2 जनवरी की शाम को घर से निकली थी जो बाद में घर नहीं लौटी. बीते दिनों से पत्नी की दिमांगी हालत ठीक नहीं थी. इससे पहले भी वह कई बार ऐसे ही घर से जा चुकी थी. पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के हवाले कर दिया था और आरोपियों की पहचान व धरपकड़ में जुटी थी.

रेलवे स्टेशन के पास से दबोचे गए आरोपी

उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सतीश वत्स ने बताया कि थाना इसराना प्रभारी सब इंस्पेक्टर महिपाल व उनकी टीम ने अपने सभी सोर्स एक्टिव कर 24 घंटे के अंदर हत्या की उक्त ब्लाइंड वारदात का पर्दाफास कर दो आरोपियों को रविवार शाम को पानीपत रेलवे स्टेशन के पास से काबू करने में कामयाबी हासिल की. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या करना स्वीकारा. आरोपियों की पहचान नौल्था गांव निवासी अनिल उर्फ अंग्रेज व जतिन के रूप में हुई है.

रेप के बाद पत्थर और कपड़े से ली जान

आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बताया उन दोनों ने 2 जनवरी की रात को गोहाना रोड पर शराब पी. शराब पीने के बाद बाइक पर जाटल रोड नहर पुल की तरफ गए वहा उन दोनों को महिला अकेली घूमती दिखी. दोनों ने महिला के पास जाकर उससे बातचित शुरू कर दी और बातों में उलझाकर बाइक पर बैठाकर कारद भाउपुर के खेतों में ले गए. वहा महिला के साथ उन दोनों ने दुष्कर्म किया. महिला ने इसका विरोध किया तो उन दोनों ने पास पड़ी ईट उठाकर महिला के सिर पर प्रहार कर दिया. इसके बाद कपड़े से महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को करीब 25 मीटर घसीटकर दूसरे खेत में ले गए और शव को जलाने का प्रयास किया. इसके बाद महिला के शव को वही छोड़कर फरार हो गए थे.

उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सतीश वत्स ने बताया कि दर्ज मामले में दुष्कर्म की धारा इजाद कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई. पुलिस सोमवार को दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी. रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने के साथ ही वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद करने का प्रयास करेगी.

Input By : सुमित भारद्वाज
और पढ़ें
Published at : 04 Jan 2026 11:25 PM (IST)
Tags :
Panipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जिस वेनेजुएला पर अमेरिका ने की एयरस्ट्राइक, उसकी करेंसी का बुरा हाल! भारत से लेकर गए 500 रुपये तो वहां कितने हो जाएंगे?
वेनेजुएला की करेंसी का बुरा हाल! भारत से लेकर गए 500 रुपये तो वहां कितने हो जाएंगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव? इमरान मसूद ने दिया हिंट! बोले- 'तुमसे सीटें मांग कौन रहा...'
UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव? इमरान मसूद ने दिया हिंट! बोले- 'तुमसे सीटें मांग कौन रहा...'
इंडिया
अमेरिका का मादुरो पर एक्शन, वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप की नजर, दुनिया में टेंशन, लेकिन भारत को हो सकता है अरबों का फायदा!
अमेरिका का मादुरो पर एक्शन, दुनियाभर में टेंशन, लेकिन भारत को हो सकता है अरबों का फायदा!
क्रिकेट
शतक लगाने पर भी टीम इंडिया में जगह नहीं, चयनकर्ताओं पर बुरी तरह भड़का दिग्गज, दिया ये बयान
शतक लगाने पर भी टीम इंडिया में जगह नहीं, चयनकर्ताओं पर बुरी तरह भड़का दिग्गज, दिया ये बयान
Advertisement

वीडियोज

मुंबई का दंगल, हिंदू-मुसलमान वाला एंगल!
तिरंगे की आन या गुंडों का मान? सीधे सवाल में खुली सिस्टम की पोल!
Sandeep Chaudhary: तिरंगे का अपमान, गुंडों का सम्मान? संदीप चौधरी ने खोली सिस्टम की पोल! | Fatehpur
Sandeep Chaudhary: 'गुंडों' की आरती, देश की दुर्गति? संदीप चौधरी का सत्ता से तीखा सवाल! |Bajrang Dal
US Strikes Venezuela: हमलों में 40 की मौत का दावा, अमेरिका ने लाइट बंद कर मारा |ABP Report | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जिस वेनेजुएला पर अमेरिका ने की एयरस्ट्राइक, उसकी करेंसी का बुरा हाल! भारत से लेकर गए 500 रुपये तो वहां कितने हो जाएंगे?
वेनेजुएला की करेंसी का बुरा हाल! भारत से लेकर गए 500 रुपये तो वहां कितने हो जाएंगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव? इमरान मसूद ने दिया हिंट! बोले- 'तुमसे सीटें मांग कौन रहा...'
UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव? इमरान मसूद ने दिया हिंट! बोले- 'तुमसे सीटें मांग कौन रहा...'
इंडिया
अमेरिका का मादुरो पर एक्शन, वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप की नजर, दुनिया में टेंशन, लेकिन भारत को हो सकता है अरबों का फायदा!
अमेरिका का मादुरो पर एक्शन, दुनियाभर में टेंशन, लेकिन भारत को हो सकता है अरबों का फायदा!
क्रिकेट
शतक लगाने पर भी टीम इंडिया में जगह नहीं, चयनकर्ताओं पर बुरी तरह भड़का दिग्गज, दिया ये बयान
शतक लगाने पर भी टीम इंडिया में जगह नहीं, चयनकर्ताओं पर बुरी तरह भड़का दिग्गज, दिया ये बयान
बॉलीवुड
Braille Day 2026: काजोल, दीपिका पादुकोण समेत इन सितारों ने फिल्मों में निभाए ब्लाइंड रोल, कई ने ब्रेल लिपि भी सीखी
इन सितारों ने फिल्मों में निभाए ब्लाइंड रोल, कई ने ब्रेल लिपि भी सीखी
विश्व
'चीन न कभी बंटा था, न कभी बंटेगा', ताइवान को लेकर चीनी राजदूत का अमेरिका को क्लीयर मैसेज!
'चीन न कभी बंटा था, न कभी बंटेगा', ताइवान को लेकर चीनी राजदूत का अमेरिका को क्लीयर मैसेज!
जनरल नॉलेज
क्या बेहिसाब नोट छाप सकता है RBI, कौन करता है इसका फैसला?
क्या बेहिसाब नोट छाप सकता है RBI, कौन करता है इसका फैसला?
ट्रेंडिंग
Video: सोता रहा ड्राइवर, भागती रही कार, हाईवे पर मौत का खौफनाक नजारा देख दहला इंटरनेट
सोता रहा ड्राइवर, भागती रही कार, हाईवे पर मौत का खौफनाक नजारा देख दहला इंटरनेट
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget