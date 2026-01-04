सोनीपत के बहालगढ़ में आश मोहम्मद नाम के शख्स की ब्लाइंड मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पत्नी और उसकी सास ने ही हत्या की साजिश रची थी. इन दोनों के कहने पर ही समीर और साजिद ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था.

पिछले साल 12 सितंबर को बहालगढ़ थाना क्षेत्र के तहत आने वाले बहालगढ़ चौक पर एक अधजला शव बरामद हुआ था. इस मामले की परतें तब खुली जब 1 जनवरी 2026 को नए साल के दिन कुंडली क्राइम ब्रांच के साथ दो बदमाशों की मुठभेड़ हुई और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया.

मृतक आश मोहम्मद मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और वो सोनीपत के बहालगढ़ थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था. आश मोहम्मद की पत्नी शबाना का प्रेम प्रसंग ईदगाह कॉलोनी के रहने वाले समीर के साथ चल रहा था लेकिन पति आश मोहम्मद दोनों के अवैध संबंधों के बीच में रोड़ा बन रहा था. इसी बीच पत्नी शबाना और सास हमिला ने मिलकर एक आश मोहम्मद को खत्म करने की साजिश रची.

हत्या से पहले आश मोहम्मद को पिलाई गई थी शराब

आश मोहम्मद को मौत के घाट उतारने के लिए शबाना की बहन के पति साजिद को झांसे में लिया गया और आश मोहम्मद को 12 सितंबर को पहले शराब पिलाई गई और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके शव को जला दिया गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं. आखिरकार वही हुआ जब 1 जनवरी को एक सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ में समीर को पैर में गोली मारी और साजिद को गिरफ्तार किया.

पुलिस की पूछताछ में साजिद ने उगला राज

पुलिस की पूछताछ में साजिद ने तोते की तरह सब उगल दिया और उसके बाद पुलिस ने शबाना और हमिला को शनिवार (03 जनवरी) को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेशकर जेल भेज दिया गया. वहीं साजिद की कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर लिया गया है जबकि मुठभेड़ में जख्मी समीर का खानपुर पीजीआई में इलाज चल रहा है. पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच में जुटी है ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके.

पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने क्या बताया?

पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया, ''12 सितंबर 2025 को बहालगढ़ थाना क्षेत्र में आश मोहम्मद हत्या मामले में दो महिलाओं और दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है. आश मोहम्मद की पत्नी शबाना और सास हमिला उसकी हत्याकांड में साजिशकर्ता थी और समीर और साजिद ने इस वारदात को अंजाम दिया है. समीर और साजिद भाई हैं. शबाना और हमिला को कोर्ट में पेशकर जेल भेज दिया गया है जबकि साजिद को कोर्ट में पेशकर रिमांड पर लिया गया है. समीर को मुठभेड़ में गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.''