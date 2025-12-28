हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणानूंह में शटर तोड़कर करोड़ों रुपये का सोना-चांदी साफ! चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए चोर

नूंह में शटर तोड़कर करोड़ों रुपये का सोना-चांदी साफ! चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए चोर

Nuh News: नूंह के पिनंगवा कस्बे में ज्वेलर्स की दुकान से करोड़ों की चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं. सीसीटीवी के आधार पर पुलिस की टीमें जांच में जुट गई हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 28 Dec 2025 10:42 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के नूंह जिले के पिनंगवा कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित मैसर्स हरिओम ज्वेलर्स की दुकान से शनिवार (27 दिसंबर) और रविवार (28 दिसंबर) की बीती देर रात अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर करोड़ों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए.

इस वारदात की सूचना दुकान मालिक को सुबह मिली. जिसके बाद पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और अपने स्तर पर छानबीन शुरू कर दी. यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. पुलिस इसके आधार पर जांच में जुट गई है. 

चोरी की वारदात पर दुकान मालिक ने क्या बताया?

दुकान मालिक हरिओम ने बताया कि मुख्य रूप से चांदी का सामान चोरी किया गया है, हालांकि कुल नुकसान करोड़ों में होने का अनुमान है. यह वारदात करीब साढ़े तीन बजे रात को अंजाम दी गई. चोरों ने दुकान के सीसीटीवी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर उसे अंधा कर दिया, लेकिन पास के अन्य कैमरों में करीब आधा दर्जन चोर साफ दिखाई दे रहे हैं. जो जेवरात लेकर अनाज मंडी की तरफ भागते नजर आ रहे हैं.

अनुमान है कि चोरों की कुल संख्या दर्जन भर के आसपास हो सकती है. चोरी की सूचना मिलते ही डीएसपी पुनहाना जितेंद्र सिंह राणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत डॉग स्क्वॉड और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीम बुलाई. दुकान के बाहर तंग गली में भारी भीड़ जुट गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पिनंगवा थाना पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल कर और उसके आधार पर शुरुआत में जुटाए सबूत के आधार पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. इलाके में चोरी की इस बड़ी वारदात से व्यापारियों में दहशत का माहौल है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस वारदात की जांच के लिए टीमों को लगा दिया गया है.

पुलिस को शिकायत नहीं मिली है और पूरी तरह से अभी यह भी आकलन नहीं किया गया है कि कितने के आभूषण दुकान से चोरी किए गए हैं, लेकिन यह जरूर है कि यह एक बड़ी वारदात हुई है और व्यापारियों में दहशत है.  पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि जल्द ही इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा.

घटना पर क्या बोले डीएसपी?

वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि बड़ी वारदात हुई है. जिसमें सीसीटीवी वीडियो में पता चला है कि 6 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं. हादसे के बाद ही स्थानीय पुलिस को सूचना मिली थी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, कुल कितने रुपये के आभूषण चोरी हुए हैं इसका आकलन किया जा रहा है.

फिलहाल गलियों में पुलिस की तरफ से गस्त बढ़ाया जाएगा, उन्होंने लोगों से सहयोग करने का अपील की है. ज्यादा से ज्यादा बाइक राइडर लगाई जाएगी. जांच के लिए तीन अलग-अलग टीमें लगा दी गई है.

Input By : लियाकत अली
और पढ़ें
Published at : 28 Dec 2025 10:42 PM (IST)
Tags :
Haryana Police Nuh News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या भारत में घुसे उस्मान हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
क्या भारत में घुसे हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, बढ़ती ठंड के बीच योगी सरकार का फैसला
यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, बढ़ती ठंड के बीच योगी सरकार का फैसला
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
विश्व
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी Ex-आर्मी अफसर पाकिस्तान में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी PAK में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
Advertisement

वीडियोज

Digvijay Singh Post: RSS-बीजेपी का संगठन मजबूत..कांग्रेस क्यों मजबूर? | Breaking
Bollywood News: सलमान की स्टार पावर ने बनाई नई रणनीति, बैटल ऑफ गलवान’ के चलते आदित्य चोपड़ा ने ‘अल्फा’ की रिलीज बदल दी (28.12.2025)
Naagin 7: Hype vs Reality!🐍Naagin 7 के पहला एपिसोड का जादू दर्शको पर रहा बरकरार या Flop? #sbs
Top News Fatafat: आज की बड़ी खबरें, फटाफट | UP | Crime News| Madhya pradesh | ABP news
Digvijay Singh Post: RSS-बीजेपी का संगठन मजबूत..कांग्रेस क्यों मजबूर? | Breaking | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या भारत में घुसे उस्मान हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
क्या भारत में घुसे हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, बढ़ती ठंड के बीच योगी सरकार का फैसला
यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, बढ़ती ठंड के बीच योगी सरकार का फैसला
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
विश्व
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी Ex-आर्मी अफसर पाकिस्तान में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी PAK में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
क्रिकेट
Year Ender: इस साल भारतीय क्रिकेट टीम की 5 सबसे बड़ी हार, 2025 टीम इंडिया के लिए नहीं रहा खास; फैंस रोने पर हुए मजबूर
इस साल भारतीय क्रिकेट टीम की 5 सबसे बड़ी हार, 2025 टीम इंडिया के लिए नहीं रहा खास; फैंस रोने पर हुए मजबूर
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget