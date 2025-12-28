नूंह में शटर तोड़कर करोड़ों रुपये का सोना-चांदी साफ! चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए चोर

हरियाणा के नूंह जिले के पिनंगवा कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित मैसर्स हरिओम ज्वेलर्स की दुकान से शनिवार (27 दिसंबर) और रविवार (28 दिसंबर) की बीती देर रात अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर करोड़ों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए.

इस वारदात की सूचना दुकान मालिक को सुबह मिली. जिसके बाद पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और अपने स्तर पर छानबीन शुरू कर दी. यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. पुलिस इसके आधार पर जांच में जुट गई है.

चोरी की वारदात पर दुकान मालिक ने क्या बताया?

दुकान मालिक हरिओम ने बताया कि मुख्य रूप से चांदी का सामान चोरी किया गया है, हालांकि कुल नुकसान करोड़ों में होने का अनुमान है. यह वारदात करीब साढ़े तीन बजे रात को अंजाम दी गई. चोरों ने दुकान के सीसीटीवी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर उसे अंधा कर दिया, लेकिन पास के अन्य कैमरों में करीब आधा दर्जन चोर साफ दिखाई दे रहे हैं. जो जेवरात लेकर अनाज मंडी की तरफ भागते नजर आ रहे हैं.

अनुमान है कि चोरों की कुल संख्या दर्जन भर के आसपास हो सकती है. चोरी की सूचना मिलते ही डीएसपी पुनहाना जितेंद्र सिंह राणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत डॉग स्क्वॉड और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीम बुलाई. दुकान के बाहर तंग गली में भारी भीड़ जुट गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पिनंगवा थाना पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल कर और उसके आधार पर शुरुआत में जुटाए सबूत के आधार पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. इलाके में चोरी की इस बड़ी वारदात से व्यापारियों में दहशत का माहौल है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस वारदात की जांच के लिए टीमों को लगा दिया गया है.

पुलिस को शिकायत नहीं मिली है और पूरी तरह से अभी यह भी आकलन नहीं किया गया है कि कितने के आभूषण दुकान से चोरी किए गए हैं, लेकिन यह जरूर है कि यह एक बड़ी वारदात हुई है और व्यापारियों में दहशत है. पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि जल्द ही इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा.

घटना पर क्या बोले डीएसपी?

वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि बड़ी वारदात हुई है. जिसमें सीसीटीवी वीडियो में पता चला है कि 6 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं. हादसे के बाद ही स्थानीय पुलिस को सूचना मिली थी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, कुल कितने रुपये के आभूषण चोरी हुए हैं इसका आकलन किया जा रहा है.

फिलहाल गलियों में पुलिस की तरफ से गस्त बढ़ाया जाएगा, उन्होंने लोगों से सहयोग करने का अपील की है. ज्यादा से ज्यादा बाइक राइडर लगाई जाएगी. जांच के लिए तीन अलग-अलग टीमें लगा दी गई है.