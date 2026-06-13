पानीपत में दरिंदगी, 12 साल की मासूम से फूफा ने किया रेप, नशीली गोलियां खिलाकर की हैवानियत

हरियाणा के पानीपत से रिश्तों और मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 12 साल की बेबस और अनाथ बच्ची को उसके सगे फूफा ने ही अपनी हवस का शिकार बना डाला. दरिंदगी का शिकार हुई मासूम गुरुवार (11 जून) रात करीब 9 बजे सड़क किनारे बदहवास और अर्धबेहोशी की हालत में मिली.

घटना का खुलासा तब हुआ जब सड़क किनारे पड़ी बच्ची ने वहां से गुजर रहे बाइक सवार दो दोस्तों को 'अंकल-अंकल' कहकर आवाज लगाई. बच्ची की दर्दभरी आवाज और नाजुक हालत देखकर दोनों युवकों ने इंसानियत दिखाते हुए उसे तुरंत पानीपत के सिविल अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत पुलिस और बाल कल्याण समिति (CWC) को सूचना दी.

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रोंगटे खड़े कर देगी मासूम की दर्दभरी दास्तान

अस्पताल में जब काउंसिलिंग टीम ने बच्ची को विश्वास में लेकर पूछताछ की, तो उसकी दर्दभरी कहानी सुनकर अधिकारियों की आंखें भी नम हो गईं. बच्ची ने बताया कि बचपन में ही उसकी मां की मौत हो गई थी. पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद घर में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं बचा. मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली यह बच्ची पेट पालने के लिए कभी कूड़ा बीनती है, तो कभी एक मुर्गी फॉर्म पर मजदूरी करती है.

खेतों के रास्ते ले जाकर की दरिंदगी

मासूम ने पुलिस को बताया कि उसके दो फूफा हैं. गुरुवार को उसका बड़ा फूफा उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. वह मुख्य रास्तों से बचने के लिए उसे खेतों के सुनसान रास्ते से पैदल ले जा रहा था. रास्ते में फूफा ने उसे धोखे से 5 नशीली गोलियां खिला दीं. गोलियां खाने के बाद बच्ची बेसुध हो गई, जिसके बाद फूफा ने खेतों के बीच उसके साथ जबरन रेप किया. जब बच्ची पूरी तरह बेहोश हो गई, तो पकड़े जाने के डर से आरोपी फूफा उसे सड़क किनारे लावारिस हालत में फेंककर फरार हो गया.

छोटे फूफा पर भी लगे गंभीर आरोप

बच्ची ने काउंसिलिंग के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि बड़े फूफा ने उसके साथ पहले भी कई बार ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है. इतना ही नहीं, मासूम ने अपने छोटे फूफा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह भी गंदी मानसिकता का है और अक्सर उसे अपने मोबाइल फोन पर अश्लील (गंदी) वीडियो दिखाता है.

पुलिस ने बच्ची के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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