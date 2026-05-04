(Source: ECI/ABP News)
Panipat News: कांग्रेस नेता से रोहित गोदारा गैंग ने मांगी रंगदारी, विदेशी नंबर से मिली धमकी
Panipat News In Hindi: पानीपत में कांग्रेस नेता सचिन कुंडू को विदेशी नंबर से 'रोहित गोदारा गैंग' के नाम पर जान से मारने की धमकी मिली है. उनसे रंगदारी की मांग की गई है.
हरियाणा के पानीपत (Panipat) से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है. साल 2024 में पानीपत ग्रामीण सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता सचिन कुंडू से रंगदारी मांगी गई है. एक विदेशी नंबर से वॉइस मैसेज भेजकर कुख्यात 'रोहित गोदारा गैंग' (Rohit Godara Gang) के नाम पर यह धमकी दी गई है कि अगर रंगदारी के पैसे नहीं दिए गए, तो उन्हें परिवार सहित जान से मार दिया जाएगा. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.
विदेशी नंबर से कॉल, फिर आया खौफनाक वॉइस मैसेज
जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता सचिन कुंडू के मोबाइल पर पहले एक विदेशी नंबर से कॉल आई थी. जब उन्होंने इस अनजानी कॉल को अटेंड नहीं किया, तो कुछ देर बाद उसी नंबर से उनके व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज (Voice Message) भेजा गया.
मैसेज भेजने वाले शख्स ने अपना नाम महेंद्र डलाना बताया है. उसने खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़े 'रोहित गोदारा गैंग' का सदस्य बताया और रंगदारी की मांग की. रंगदारी न देने पर पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की धमकी दी गई है.
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कांग्रेस नेता को मिली सुरक्षा
धमकी भरा मैसेज मिलते ही सचिन कुंडू ने तुरंत इसकी शिकायत सेक्टर 13-17 थाना पुलिस को दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
गंभीरता से हो रही जांच- DSP
इस पूरे मामले पर पानीपत के डीएसपी (DSP) सतीश वत्स ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है. उन्होंने बताया, "इस तरह की थ्रेट कॉल्स (Threat Calls) पहले भी कई लोगों के पास आ चुकी हैं, जो जांच में बाद में फर्जी (Fake) साबित हुई थीं. हालांकि, सचिन कुंडू को यह कॉल विदेशी नंबर से आई है, इसलिए पुलिस इसे पूरी गंभीरता से ले रही है."
डीएसपी ने बताया कि एहतियात के तौर पर शिकायतकर्ता सचिन कुंडू को तुरंत पुलिस सुरक्षा (Security) प्रदान कर दी गई है और जो भी सख्त कानूनी कार्रवाई बनती है, वह की जा रही है.
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