हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat News: कांग्रेस नेता से रोहित गोदारा गैंग ने मांगी रंगदारी, विदेशी नंबर से मिली धमकी

Panipat News: कांग्रेस नेता से रोहित गोदारा गैंग ने मांगी रंगदारी, विदेशी नंबर से मिली धमकी

Panipat News In Hindi: पानीपत में कांग्रेस नेता सचिन कुंडू को विदेशी नंबर से 'रोहित गोदारा गैंग' के नाम पर जान से मारने की धमकी मिली है. उनसे रंगदारी की मांग की गई है.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 04 May 2026 07:18 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के पानीपत (Panipat) से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है. साल 2024 में पानीपत ग्रामीण सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता सचिन कुंडू से रंगदारी मांगी गई है. एक विदेशी नंबर से वॉइस मैसेज भेजकर कुख्यात 'रोहित गोदारा गैंग' (Rohit Godara Gang) के नाम पर यह धमकी दी गई है कि अगर रंगदारी के पैसे नहीं दिए गए, तो उन्हें परिवार सहित जान से मार दिया जाएगा. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

विदेशी नंबर से कॉल, फिर आया खौफनाक वॉइस मैसेज

जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता सचिन कुंडू के मोबाइल पर पहले एक विदेशी नंबर से कॉल आई थी. जब उन्होंने इस अनजानी कॉल को अटेंड नहीं किया, तो कुछ देर बाद उसी नंबर से उनके व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज (Voice Message) भेजा गया.

मैसेज भेजने वाले शख्स ने अपना नाम महेंद्र डलाना बताया है. उसने खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़े 'रोहित गोदारा गैंग' का सदस्य बताया और रंगदारी की मांग की. रंगदारी न देने पर पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की धमकी दी गई है.

Haryana News: पंजाब सरकार पर नायब सैनी का वार, श्वेत पत्र लाने की मांग, कानून-व्यवस्था और रोजगार पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता को मिली सुरक्षा

धमकी भरा मैसेज मिलते ही सचिन कुंडू ने तुरंत इसकी शिकायत सेक्टर 13-17 थाना पुलिस को दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

गंभीरता से हो रही जांच- DSP

इस पूरे मामले पर पानीपत के डीएसपी (DSP) सतीश वत्स ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है. उन्होंने बताया, "इस तरह की थ्रेट कॉल्स (Threat Calls) पहले भी कई लोगों के पास आ चुकी हैं, जो जांच में बाद में फर्जी (Fake) साबित हुई थीं. हालांकि, सचिन कुंडू को यह कॉल विदेशी नंबर से आई है, इसलिए पुलिस इसे पूरी गंभीरता से ले रही है."

डीएसपी ने बताया कि एहतियात के तौर पर शिकायतकर्ता सचिन कुंडू को तुरंत पुलिस सुरक्षा (Security) प्रदान कर दी गई है और जो भी सख्त कानूनी कार्रवाई बनती है, वह की जा रही है.

‘मैं 6 में से एक पीड़ित हूं’, विनेश फोगाट ने बृजभूषण सिंह पर फिर लगाए आरोप, शेयर किया वीडियो

Published at : 04 May 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Extortion Panipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Panipat News: कांग्रेस नेता से रोहित गोदारा गैंग ने मांगी रंगदारी, विदेशी नंबर से मिली धमकी
पानीपत: कांग्रेस नेता से रोहित गोदारा गैंग ने मांगी रंगदारी, विदेशी नंबर से मिली धमकी
हरियाणा
'बंगाल तै 60 साल पुराना मूल पाड़ कै गेर दिया' West Bengal Results पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान वायरल
'बंगाल तै 60 साल पुराना मूल पाड़ कै गेर दिया' West Bengal Results पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान वायरल
हरियाणा
हरियाणा सचिवालय में कर्मचारी ने की आत्महत्या, 8वीं मंजिल से कूदकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस
हरियाणा सचिवालय में कर्मचारी ने की आत्महत्या, 8वीं मंजिल से कूदकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस
हरियाणा
Panipat News: ठगों ने पंडित दंपत्ति को बनाया शिकार, उनके नाम से ज्वेलरी शॉप से ठगे गहने, हैरान कर देगा मामला
पानीपत: ठगों ने पंडित दंपत्ति को बनाया शिकार, उनके नाम से ज्वेलरी शॉप से ठगे गहने, हैरान कर देगा पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election Result : BJP की TMC को बर्दाश्त नहीं..! | BJP vs TMC | Breaking News
West Bengal Result: काउंटिंग के बीच कई शहरों में हंगामा | TMC Vs BJP | Mamata Banerjee
West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result 2026: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata Banerjee | LIVE Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बॉलीवुड
इस बॉलीवुड हीरोइन ने थलापति विजय की फिल्म से किया था डेब्यू, आज है ग्लोबल आइकन, करोड़ों की हैं मालकिन
इस बॉलीवुड हीरोइन ने थलापति विजय की फिल्म से किया था डेब्यू, आज है ग्लोबल आइकन, करोड़ों की हैं मालकिन
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
क्रिकेट
PSL 2026 का खिताब जीतने पर बाबर आजम की टीम को मिली कितनी रकम? IPL से 5 गुना का फर्क
PSL 2026 का खिताब जीतने पर बाबर आजम की टीम को मिली कितनी रकम? IPL से 5 गुना का फर्क
दिल्ली NCR
पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!
पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
इंडिया
Assembly Elections Result 2026: असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget