पंजाब सरकार पर नायब सैनी का वार, श्वेत पत्र लाने की मांग, कानून-व्यवस्था और रोजगार पर उठाए सवाल

लुधियाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि वे जनता से किए गए वादों और उनके क्रियान्वयन पर श्वेत पत्र जारी करें.

सैनी ने कहा कि चुनाव के समय किए गए कई बड़े वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं, जिससे लोगों में निराशा है. उन्होंने सरकार से पारदर्शिता दिखाने और वादों की वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखने की अपील की, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके और सरकार की जवाबदेही तय हो सके.

वादों पर अभी तक आप ने नहीं किया अमल- नायब सिंह सैनी

सैनी ने कहा कि आप ने चुनाव के समय कई बड़े वादे किए थे, लेकिन अब तक उन पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ. उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने के वादे का जिक्र करते हुए कहा कि अभी तक यह योजना जमीन पर नजर नहीं आई है. इसके अलावा उन्होंने सरकार से यह भी पूछने की मांग की कि उसके कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार दिया गया और कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए.

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पंजाब पर कानून-व्यवस्था को लेकर सीएम सैनी ने उठाए सवाल

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और जबरन वसूली तथा हत्याओं जैसी घटनाएं चिंता का विषय बन चुकी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उद्योगपति भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण कई उद्योग दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं.

सैनी ने कहा कि पंजाब में किसान, व्यापारी, कर्मचारी और मजदूर सभी वर्ग के लोग परेशान हैं. उन्होंने आप सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए पारदर्शिता के लिए श्वेत पत्र जारी करने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि जनता को सच्चाई पता चल सके.

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