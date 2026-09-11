बैंक हड़ताल से पानीपत में सेवाओं पर असर, लोगों की बढ़ सकती है परेशानी

पानीपत में बैंक कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार (11 सितंबर) को देशव्यापी हड़ताल का असर पानीपत में भी देखने को मिल सकता है. बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगों में सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना की समीक्षा तथा पेंशन और स्वास्थ्य बीमा से जुड़े प्रावधानों को लागू करना शामिल है.

पानीपत एक प्रमुख औद्योगिक नगरी है, जहां बड़ी संख्या में उद्योग, कारोबारी और छोटे-बड़े व्यवसाय बैंकिंग सेवाओं पर निर्भर हैं. ऐसे में बैंक शाखाओं का कामकाज प्रभावित होने से व्यापारिक लेन-देन पर भी असर पड़ने की आशंका है. उद्योगों में कर्मचारियों के वेतन, भुगतान, चेक क्लियरेंस, नकद जमा-निकासी, ऋण संबंधी कार्य और अन्य बैंकिंग प्रक्रियाओं में देरी हो सकती है.

शनिवार-रविवार अवकाश से लोगों की बढ़ सकती है परेशानी

हड़ताल के बाद शनिवार और रविवार के अवकाश के कारण लगातार कई दिनों तक शाखाओं में सामान्य कामकाज प्रभावित रहने से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. खासकर जिन लोगों को KYC अपडेट, चेक जमा या क्लियरेंस, पासबुक अपडेट, ऋण संबंधी काम अथवा अन्य शाखा-आधारित सेवाओं की जरूरत है, उन्हें काम पूरा कराने के लिए अगले कार्यदिवस तक इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की उम्मीद है, लेकिन शाखा से जुड़े जरूरी कार्य इन माध्यमों से नहीं हो सकेंगे.

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बैंक यूनियनों ने 3 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी

पानीपत के औद्योगिक क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था कारोबार की रोजमर्रा की गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है. बैंक शाखाओं में लगातार अवकाश और हड़ताल के चलते भुगतान और दस्तावेजी प्रक्रियाओं में देरी होने पर व्यापारियों और उद्योग संचालकों को अतिरिक्त इंतजार करना पड़ सकता है. यदि बैंकिंग सेवाओं में व्यवधान लंबा खिंचता है तो इसका असर कारोबारी गतिविधियों पर और अधिक दिखाई दे सकता है.

बैंक यूनियनों ने आगे भी सितंबर के अंत में तीन दिन की हड़ताल तथा अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है. ऐसे में बैंकिंग सेवाओं को लेकर आने वाले दिनों में भी ग्राहकों और उद्योग जगत की चिंता बनी रह सकती है.

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