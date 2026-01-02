नूंह: पाक जासूसी और टेरर-फंडिंग मामले में पुलिस का खुलासा, विदेशी ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े तार

हरियाणा के नूंह जिले की पुलिस ने पाकिस्तानी जासूसी और टेरर-फंडिंग के एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपी संदीप उर्फ सन्नी से पूछताछ में सामने आया है कि मुख्य आरोपी युवा वकील रिजवान के साथ उसका 50 हजार रुपए का लेन-देन हुआ था.

यह रकम हवाला के जरिए विदेशी ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है. पाक जासूसी मामले में सन्नी की यह 8वीं गिरफ्तारी है. तावडू के डीएसपी अभिमन्यु लोहान के नेतृत्व में चल रही एसआईटी की जांच में अब तक इस मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

मामले में वकील की हुई पहली गिरफ्तारी

मामले की शुरुआत 26 नवंबर को युवा वकील रिजवान की गिरफ्तारी से हुई थी, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था. रिजवान हवाला के माध्यम से देशविरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रहा था. रिजवान के बाद पंजाब से एक मिठाई विक्रेता और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई.

सोमवार (29 दिसंबर) को संगरूर पंजाब निवासी संदीप उर्फ सन्नी और उसके साथी की 8वीं गिरफ्तारी हुई. सन्नी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था, जिसमें से एक दिन की रिमांड अभी बाकी है. डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने प्रेस वार्ता में बताया कि सन्नी विदेशी ड्रग्स डीलरों के सीधे संपर्क में था और रिजवान से भी उसके गहरे संबंध थे. रिजवान के बैंक खाते से सन्नी को 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए.

पुलिस ने दी यह जानकारी

पुलिस के अनुसार सन्नी का पूरा परिवार ड्रग्स कारोबार से जुड़ा हुआ है. सन्नी के भाई पर पंजाब में दो मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सन्नी पर तीन एनडीपीएस एक्ट के मामले चल रहे हैं. उसकी मां पर भी छह एनडीपीएस मामले दर्ज पाए गए हैं. आरोपियों का यह नेटवर्क विदेशी नागरिकों से जुड़ा हुआ बताया गया है, जहां हवाला के जरिए ड्रग्स की कमाई का लेन-देन होता रहा है.

इसी कड़ी में रिजवान भी देशविरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया. डीएसपी ने बताया कि जांच में लगातार नई कड़ियां जुड़ रही हैं और पुलिस सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है. मामले में अभी और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

तावडू सदर थाने में दर्ज इस केस की गहन जांच जारी है. इससे पाकिस्तानी लिंक, ड्रग्स और टेरर-फंडिंग का पूरा नेटवर्क उजागर होने की उम्मीद है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें.