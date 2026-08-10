मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम में करोड़ों के फ्लैट में नौकरानी के साथ बर्बरता, मालकिन ने बाल पकड़कर पीटा

गुरुग्राम में करोड़ों के फ्लैट में नौकरानी के साथ बर्बरता, मालकिन ने बाल पकड़कर पीटा

Gurugram News In Hindi: साइबर सिटी गुरुग्राम में नौकरानी की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला ने घर में काम कर रही नौकरानी की जमकर पिटाई करते नजर आ रही है.

Written By : राजेश यादव |  Updated at : 10 Aug 2026 05:05 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में नौकरानी की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक महिला को कथित तौर पर अपने घर में काम करने वाली नौकरानी की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने बनाया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

मामला गुरुग्राम के पॉश इलाके डीएलएफ स्थित कमलिया सोसाइटी का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, जिस सोसाइटी में यह घटना सामने आई है, वहां 100 करोड़ रुपये से भी अधिक कीमत के फ्लैट मौजूद हैं. वायरल वीडियो के सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले पर नजर बना रखी है. हालांकि, पुलिस के अनुसार अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

वीडियो में इसे रिकॉर्ड करने वाला युवक कथित तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहा है कि किस तरह मालकिन नौकरानी की पिटाई कर रही है'. वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं.

कांवड़ यात्रा में दिखी जय-वीरू की जोड़ी, शामली पहुंचते ही मचाई चाई धूम

वीडियो बनाने वाले युवक और नौकरानी से नहीं हो पाया संपर्क

मामले की जानकारी लेने के लिए सोसाइटी में पहुंचकर संबंधित लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन एंट्री गेट पर ही रोक दिया गया. सुरक्षा कर्मियों ने बिना अनुमति अंदर जाने से मना कर दिया. इसके चलते घटना से जुड़े लोगों से संपर्क नहीं हो सका.

फिलहाल वीडियो बनाने वाले युवक, मकान मालकिन और घर में काम करने वाली नौकरानी से संपर्क नहीं हो पाया है. पुलिस की ओर से भी शिकायत मिलने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वायरल वीडियो और घटना की पूरी परिस्थितियों की पुष्टि अभी बाकी है.

यमुनानगर में बारिश से सड़कें बनीं तालाब, खुली निगम के दावों की पोल

Published at : 10 Aug 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Gurugram News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
गुरुग्राम में करोड़ों के फ्लैट में नौकरानी के साथ बर्बरता, मालकिन ने बाल पकड़कर पीटा
गुरुग्राम में करोड़ों के फ्लैट में नौकरानी के साथ बर्बरता, मालकिन ने पीटा
हरियाणा
यमुनानगर में बारिश से सड़कें बनीं तालाब, खुली निगम के दावों की पोल
यमुनानगर में बारिश से सड़कें बनीं तालाब, खुली निगम के दावों की पोल
हरियाणा
कांवड़ यात्रा में दिखी जय-वीरू की जोड़ी, शामली पहुंचते ही मचाई चाई धूम
कांवड़ यात्रा में दिखी जय-वीरू की जोड़ी, शामली पहुंचते ही मचाई चाई धूम
हरियाणा
गुरुग्राम में बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट, वर्क फ्रॉम होम की सलाह
गुरुग्राम में बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट, वर्क फ्रॉम होम की सलाह
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन के हमले में 19 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
यूक्रेन के हमले में 19 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6... लगातार 6 छक्कों से फिर गूंजा क्रिकेट जगत, इस बार वनडे में हुआ कमाल
6,6,6,6,6,6... लगातार 6 छक्कों से फिर गूंजा क्रिकेट जगत, इस बार वनडे में हुआ कमाल
टेलीविजन
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया, घरवालों को बिना बताए किया 900 किलोमीटर का सफर
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया
इंडिया
संसद परिसर में दूध-पानी के साथ प्रदर्शन, सांसदों के अनोखे अंदाज की तस्वीरें
संसद परिसर में दूध-पानी के साथ प्रदर्शन, सांसदों के अनोखे अंदाज की तस्वीरें
इंडिया
अमित शाह के कार्यक्रम में कलेक्टर ने लगाई दौड़, जानें IAS का दिल्ली कनेक्शन
अमित शाह के कार्यक्रम में कलेक्टर ने लगाई दौड़, जानें IAS का दिल्ली कनेक्शन
इंडिया
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
तमिल सिनेमा
DC Box office: 'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, 3 दिन में वसूला 83% बजट, बनाया ये रिकॉर्ड
'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, 3 दिन में वसूला 83% बजट
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget