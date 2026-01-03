'दूषित पानी से मौतें देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य', केंद्र सरकार पर बरसे हनुमान बेनीवाल

राजस्थान के नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल करनाल पहुंचे. जहां उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला. बेनीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि जब किसान आंदोलन और जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, तब उन्होंने सत्ता की परवाह किए बिना किसानों के साथ खड़े होकर मोदी सरकार को सीधी चुनौती दी थी. बॉर्डर जाम करने से लेकर हर मोर्चे पर किसानों का साथ दिया.

बेनीवाल ने कहा कि इंदौर में दूषित पानी पीने से 10 बच्चों और 10 लोगों की मौत के मामले पर बोलते हुए सांसद ने इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बताया. उन्होंने कहा कि आज देश के नागरिकों को शुद्ध पानी तक नसीब नहीं हो रहा है. कफ सिरप में मिलावट कर इंसानियत से खिलवाड़ किया गया और फिर पूरे मामले को दबा दिया गया. उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण कमजोर और बिखरा हुआ विपक्ष है.

विपक्ष की कमजोरी से बीजेपी को फायदा

हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कौन-सा बयान दिया जाएगा, यह भी भाजपा तय करती है. इंडिया अलायंस में लगभग 200 सांसद हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई भी एकजुट नहीं होता. उन्होंने कहा कि इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी देश पर एकतरफा शासन कर रहे हैं.

हरियाणा में बीजेपी की वापसी को बताया अहंकार का परिणाम

हरियाणा की राजनीति पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी. लेकिन आपसी फूट, कमजोर नेतृत्व और एकजुटता की कमी के कारण बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी हरियाणा में प्रचार करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने घमंड में कह दिया कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है. आज उसी अहंकार का खामियाजा हरियाणा की जनता भुगत रही है.

राजस्थान में बदलेगा सियासी समीकरण

राजस्थान की राजनीति को लेकर बेनीवाल ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक जाएगी. चार महीने बाद होने वाले पंचायती चुनावों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और मजबूत दावेदारी पेश करेगी.

मनरेगा के नाम बदलने पर नाराजगी

मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर सांसद ने कड़ा विरोध जताया. उन्होंने कहा कि मनरेगा एक बेहद प्रभावशाली योजना थी, जिसने गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोका. उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोदी सरकार की कोई भी नीति अगर किसान और जवान के खिलाफ होगी, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से संसद तक उसका विरोध करेगी.

