हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाHaryana News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन

Haryana News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन

Manohar Lal Khattar: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में रेलवे लाइनों के ऊपर बनने वाले गाने पुल (ओवरब्रिज) का भूमि पूजन कर पानीपत की जनता को बड़ी सौगात दी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 25 Dec 2025 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में रेलवे लाइनों के ऊपर बनने वाले गाने पुल (ओवरब्रिज) का भूमि पूजन कर पानीपत की जनता को बड़ी सौगात दी. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह ओवरब्रिज पानीपत से जींद जाने वाली रेलवे लाइन और अंबाला की मुख्य रेलवे लाइन के ऊपर से होकर गुजरेगा, जिससे शहर की बड़ी आबादी को सीधा लाभ मिलेगा.

मनोहर लाल ने बताया कि इस पुल के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र खासकर असंध और इसराना क्षेत्र के गांवों को शहर से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. पुराना असंध रोड और नया मार्ग दोनों ही आवागमन को आसान बनाएंगे. उन्होंने घोषणा की कि इस ओवरब्रिज का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में ‘अटल पुल’ रखा गया है. 

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हाईवे के ऊपर पुल उतरने वाली जगह पर अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगी बल्कि औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी मजबूती देगी.

भारत अंतरिक्ष विज्ञान में बना वैश्विक नेता

अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने देश के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. गगनयान मिशन और चंद्रयान की दक्षिणी ध्रुव पर सफल उपलब्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है. इन मिशनों से न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को वैज्ञानिक लाभ मिल रहा है. आज इस क्षेत्र में भारत कुछ गिने-चुने देशों के साथ अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

अरावली को लेकर कांग्रेस पर निशाना

अरावली क्षेत्र के खनन मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैला रही है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले से बने नियमों को ही दोहराया है, इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. बड़ी पहाड़ियों पर खनन पहले भी प्रतिबंधित था और आगे भी रहेगा. 

हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद की पहाड़ियां पहले से ही फॉरेस्ट एरिया में आती हैं, जहां खनन पूरी तरह बंद है. उन्होंने कहा कि नियमों के अभाव में अवैध खनन बढ़ता है, इसलिए संतुलन बनाना जरूरी है. कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन जवाब मिलने पर पीछे हट जाती है.

स्मार्ट मीटर से आएगी बिजली में पारदर्शिता

स्मार्ट मीटर पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली खपत पर नियंत्रण और अनुशासन सिखाता है. प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था से उपभोक्ता को तुरंत पता चलता है कि उसने कितनी बिजली खर्च की है और कितना बिल बनेगा.

उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से अनावश्यक बिजली खर्च कम होगा, जिससे भविष्य में बिजली दरों में भी कमी संभव है. यदि किसी उपभोक्ता को संदेह हो तो वह पैरेलल मीटर लगवाकर तुलना कर सकता है. इससे लोगों का भ्रम स्वतः दूर होगा.

Input By : सुमित भारद्वाज
और पढ़ें
Published at : 25 Dec 2025 06:54 AM (IST)
Tags :
Panipat News Manohar Lal Khattar HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया DATE' का डर्टी शैतान !
Rahul Gandhi से मिलीं उन्नाव पीड़िता , रखीं ये 3 मांगें
बाबरी वाले हुमायूं ने हिन्दू युवती की टिकट में खेल कर दिया !
अपराधी को जमानत, पीड़िता को घसीटा..ये कैसा न्याय? |
ठाकरे भाइयों का गठबंधन तय...एक-साथ मिलकर लड़ेंगे BMC?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Collection Day 20: ब्लॉकबस्टर हुई 'धुरंधर', फिर भी नहीं तोड़ पाई इस फिल्म का रिकॉर्ड
ब्लॉकबस्टर हुई 'धुरंधर', फिर भी नहीं तोड़ पाई इस फिल्म का रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
शिक्षा
बीसीसीआई से सैलरी लेने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे होती है टीम में एंट्री?
बीसीसीआई से सैलरी लेने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे होती है टीम में एंट्री?
यूटिलिटी
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget