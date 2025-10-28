अंबाला के धुलकोट गांव में तेंदुआ दिखने पर हंगामा, एयरफोर्स और पुलिस ने पूरी रात छाना इलाका

अंबाला शहर के गांव धुलकोट में आज फिर तेंदुए की अफवाह फैल गई. वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं, लेकिन न तेंदुआ मिला न उसके कोई निशान. इसके बाद विभाग ने ग्रामीणों से अफवाह न फैलाने की अपील की. वहीं, ग्रामीणों ने कहा कि वे डर में हैं और जब तक स्थिति साफ नहीं होती, सतर्क रहेंगे.

24 अक्टूबर की रात एयरफोर्स द्वारा जारी एक सीसीटीवी फुटेज में तेंदुए जैसे जानवर के दिखने की जानकारी दी गई थी. इसके बाद पुलिस और वन विभाग ने रातभर सर्च ऑपरेशन चलाया. वन विभाग ने बताया था कि जानवर का आकार तेंदुए जैसा है, लेकिन यह तेंदुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी.

आज फिर चला सर्च ऑपरेशन, अफवाह निकली झूठी

आज सुबह फिर खेतों में तेंदुआ दिखने की सूचना पर वन विभाग ने धुलकोट गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन यह खबर फिर अफवाह साबित हुई. विभाग ने बताया कि पिंजरे लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी तेंदुए के निशान नहीं मिले. साथ ही लोगों से वीडियो शेयर न करने और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

गांव वाले अब भी डरे, सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

वहीं गांव वाले मानने को तैयार नही है कि उनके गांव में तेंदुआ नही है. उनका कहना है वह विभाग पूरी तरह साफ नही कर रहा है कि यह कौन सा जानवर है. आज एक लिफाफा देख गांव के एक व्यक्ति ने तेंदुआ समझ सूचना दी थी. लेकिन वे अफवाह नही फैला रहे. गांव के लोग डर में हैं. वे सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.