हरदोई में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, 25 हजार के इनामी बदमाश कपिल को मुठभेड़ में लगी गोली

यूपी के हरदोई में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इसी कड़ी में कछौना थाना क्षेत्र में पुलिस की 25 हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर बदमाश कपिल से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान बदमाश कपिल के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया.

पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं. इसके विरुद्ध 15 मुकदमे दर्ज है और यह कछौना क्षेत्र के मोहल्ला पश्चिमी बाजार, पतसेनी तकिया, नैरा, कमालपुर, ज्ञानपुर के साथ पहावा, पड़री व तकिया कछौना में हुई चोरियों में वांछित था और इसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम घोषित था.

एएसपी ने दी मुठभेड़ की पूरी जानकारी

एएसपी नृपेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम, चोरी, नकबजनी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में कपिल पुत्र बालकराम निवासी ग्राम समसपुर, थाना कछौना, जनपद हरदोई, विभिन्न चोरी के मामलों में वांछित था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. कछौना पुलिस को सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त कपिल सुठैना-कीरतपुर मार्ग से कहीं जाने की फिराक में है.

पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, कपिल घायल

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मार्ग पर पहुंची और कीरतपुर कूड़ा गांव के निकट घेराबंदी की. घेराबंदी के दौरान एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया. पुलिस को देखकर वह व्यक्ति भागने लगा और पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में कपिल घायल हो गया. घायल अभियुक्त कपिल को तत्काल सीएचसी कछौना ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. उसके कब्जे से एक तमंचा .315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है. पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

पहले भी पकड़े जा चुके हैं पांच साथी अभियुक्त

एएसपी ने बताया कि इससे पहले कछौना पुलिस ने उपरोक्त अभियोगों से संबंधित पांच अन्य अभियुक्तों निखिल उर्फ विक्रम उर्फ निक्की पुत्र सियाराम, सूरज पुत्र लक्ष्मण, अमित कुमार वैश्य पुत्र श्रीराम वैश्य, नीलू उर्फ स्पर्श वैश्य पुत्र भोलेनाथ वैश्य और महेंद्र कुमार सोनी पुत्र गणेश प्रसाद को भी गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 08 जोड़ी सफेद धातु की पायल और 2,08,750 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

इस कार्रवाई में थाना कछौना के प्रेमसागर, उपनिरीक्षक राजेश सिंह, उपनिरीक्षक शुभम मिश्रा, उपनिरीक्षक विशाल पुंडीर, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार, हेड कांस्टेबल रवि, कांस्टेबल विकास, कांस्टेबल तूफान, कांस्टेबल बंटी, कांस्टेबल प्रेम, स्वाट/सर्विलांस टीम प्रभारी राजेश, हेड कांस्टेबल अनिल (स्वाट टीम), कांस्टेबल ओमवीर (सर्विलांस टीम), कांस्टेबल निकितन (सर्विलांस टीम) और कांस्टेबल यादवेन्द्र (सर्विलांस टीम) शामिल रहे.