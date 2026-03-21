करनाल बस स्टैंड वर्कशॉप में लगी भीषण आग, चपेट में आई 3 रोडवेज बसें, शॉर्ट सर्किट की आशंका

हरियाणा के करनाल में पुराने बस स्टैंड की रोडवेज वर्कशॉप में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया. वर्कशॉप में खड़ी 3 रोडवेज बसें आग की चपेट में आ गईं, जिनमें से एक बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि दो अन्य बसों को भी काफी नुकसान पहुंचा है.

मिली जानकारी के अनुसार, रात के समय वर्कशॉप में कई बसें खड़ी रहती हैं और कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद थे. इसी दौरान अचानक एक बस में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास खड़ी अन्य बसों को भी अपनी चपेट में लेने लगी.

मौके पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी. साथ ही उन्होंने पास खड़ी बसों को वहां से हटाना शुरू किया, ताकि आग और न फैल सके.

फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने पाया काबू

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि, तब तक एक बस पूरी तरह जल चुकी थी. बताया जा रहा है कि जो बस पूरी तरह जली है, वह सुबह कैथल के लिए रवाना होने वाली थी.

आग की चपेट में आई दो अन्य बसों को भी काफी नुकसान हुआ है. गनीमत रही कि समय रहते बाकी बसों को सुरक्षित हटा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

शॉर्ट सर्किट की आशंका, जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही करनाल रोडवेज के जीएम भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही असली कारण सामने आएगा.

फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के मुताबिक, अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो नुकसान और ज्यादा हो सकता था. फिलहाल इस हादसे से रोडवेज विभाग को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है.