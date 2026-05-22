सोनीपत: हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में दर्दनाक हादसा, स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत

हरियाणा के सोनीपत स्थित हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर दिया. यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग उठाई है. वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्विमिंग पूल को सील कर दिया है और जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है.

मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्र की पहचान 28 वर्षीय निशांत के रूप में हुई है. वह दिल्ली के गौतम नगर इलाके का रहने वाला था और यूनिवर्सिटी में पीजी डिप्लोमा क्रिकेट कोर्स कर रहा था. बताया जा रहा है कि निशांत बुधवार देर शाम क्रिकेट ग्राउंड में अभ्यास करने के बाद थकान दूर करने के लिए स्विमिंग पूल पहुंचा था.

हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला

कुछ देर बाद अचानक पूल में उसका शव तैरता हुआ दिखाई दिया. यह देखकर वहां मौजूद छात्र और खिलाड़ी घबरा गए. किसी को समझ नहीं आया कि आखिर कुछ ही मिनटों में ऐसा क्या हो गया कि निशांत की जान चली गई.

घटना के तुरंत बाद निशांत को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल भेजा गया.

हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. परिवार का कहना है कि यह सिर्फ हादसा नहीं भी हो सकता, इसलिए पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए.

4 महीने पहले ही बना था पिता

निशांत की मौत ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है. परिजनों के मुताबिक उसकी शादी हो चुकी थी और करीब तीन-चार महीने पहले ही उसके घर बेटे का जन्म हुआ था. इस हादसे के बाद एक छोटे बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया.

परिवार ने पुलिस से मांग की है कि यह पता लगाया जाए कि आखिर स्विमिंग पूल में ऐसा क्या हुआ जिससे निशांत की मौत हो गई. उन्होंने किसी साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया है.

मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में एक छात्र डूब गया है. मृतक छात्र क्रिकेट कोचिंग की ट्रेनिंग ले रहा था.

उन्होंने कहा कि परिजन मौत को संदिग्ध बता रहे हैं, इसलिए मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई बातें साफ हो सकेंगी.

यूनिवर्सिटी ने स्विमिंग पूल किया सील

घटना के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ गया है. यूनिवर्सिटी के कुलपति अशोक कुमार ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है. उन्होंने बताया कि छात्र निशांत की डूबने से मौत हुई है और पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है.

Panipat News: पानीपत में दिनदहाड़े लूट, ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने 72 साल की महिला की गोल्ड चेन छीनी

कुलपति ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने तक स्विमिंग पूल को सील कर दिया गया है. कमेटी इस बात की जांच करेगी कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही तो नहीं थी. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि इस हादसे ने यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.