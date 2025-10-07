हरियाणा: 'इनेलो और JJP कभी नहीं होंगे एक', पत्रकार के सवाल पर बोले अभय चौटाला, निकल पड़े आंसू

रोहतक में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को ऐलान कर दिया कि किसी भी कीमत पर चौटाला परिवार अब एक नहीं होगा. यहां तक कि उन्होंने तो यह भी कह दिया कि पत्रकार इस बारे में अब उनसे कोई सवाल भी ना पूछे. यह बात कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए.

अभय सिंह चौटाला आज रोहतक में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे. साथ ही उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री की जापान यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश का किसान बर्बाद हो चुका है और ऐसे में मुख्यमंत्री को यात्राएं सूझ रही हैं. उनकी यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला और जापान से कोई भी निवेश हरियाणा में नहीं आएगा.

परिवार के एक होने की चर्चा पर क्या बोले अभय चौटाला?

अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आजकल चौटाला और देवीलाल परिवार के एक होने की चर्चाएं सोशल मीडिया पर बहुत चल रही है. इसलिए वह अपने कार्यकर्ताओं से यह पूछना चाहते हैं कि क्या चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घोपने वाले रणजीत चौटाला को वह अपना नेता मान लें?

वहीं उन्होंने आगे कहा कि या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घोपने वाले आईएनएलडी की आने वाली सत्ता का खेल बिगाड़ने वालों के साथ मिल जाए? जिसे कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर मना कर दिया. अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वे कार्यकर्ताओं के दम पर अकेले ही पार्टी का कुनबा बढ़ाएंगे और आने वाली सत्ता एनएलडी पार्टी की होगी.

कांग्रेस-जेजेपी और बीजेपी पर बोला हमला

बता दें अभय चौटाला ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इनेलो अब विश्वासघात करने वाले लोगों के साथ समझौता नहीं करेगी. इस दौरान जेजेपी, कांग्रेस और बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला है. अभय चौटाला ने कहा- हम इन तीनों के साथ किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं करेंगे.

इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी की जापान यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं. और मुख्यमंत्री यात्राओं पर हैं. इस बीच अभय ने यह भी कहा कि हरियाणा में जापान की कोई भी कंपनी निवेश करने के लिए नहीं आएगी.

फिलहाल अभय सिंह चौटाला के परिवार और पार्टियों को लेकर दिए गए बयानों ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. उनके इस बयान से हरियाणा की राजनीति में उथल-पुथल मच गई है.