सुसाइड करने वाले IPS वाई पूरन कुमार की IAS पत्नी कौन हैं, अभी कहां हैं पोस्टेड?

हरियाणा पुलिस के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने मंगलवार (07 अक्टूबर) को कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है. उनकी पत्नी का नाम अमनीत पी कुमार है. अमनीत भी हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी हैं. वो मौजूदा समय में विदेश सहयोग विभाग की कमिश्नर और सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं. इस वक्त अमनीत पी कुमार हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर गई हुईं हैं. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जापान दौरे पर है.

आईएएस अमनीत पी कुमार स्वास्थ्य, वित्त और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. वो पंजाब यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए की हुईं हैं. इसके साथ ही आईआईटी मद्रास से हेल्थ इकोनॉमिक्स में पीएचडी डिग्री होल्डर हैं.

IPS वाई पूरन कुमार ने गोली मारकर की खुदकुशी

हरियाणा में एडीजीपी के पद पर तैनात IPS अफसर वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मारकर जान दी. जानकारी के मुताबिक, मंगलवार (07 अक्टूबर) को दोपहर में पुलिस को सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ सेक्टर-11 में स्थित सरकारी घर में वाई पूरण कुमार ने खुदकुशी कर ली.

IPS अधिकारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची. इसके बाद पुलिस ने आईपीएस के सरकारी घर को सील कर दिया और फिर जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया. जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी. फिलहाल पुलिस ने IPS अधिकारी के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तैनात थे वाई पूरन कुमार

वाई पूरन कुमार हरियाणा कैडर के सीनियर IPS अफसर थे और इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में उनकी तैनाती थी. उनके पास स्टेट पुलिस में कई अहम पदों पर काम करने का अनुभव था. बहरहाल अधिकारियों के मुताबिक घटना की वजह का पता नहीं चल सका है. पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है.