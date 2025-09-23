हिसार में पिछले तीन दिन में 20 से अधिक गायों की मौत, 'हलवा-पूरी' जानलेवा साबित

हिसार में पिछले तीन दिनों में 20 से अधिक आवारा गायें मरी हुई पाई गईं हैं. लोगों की ओर से दिए गए हलवा और पूरी जैसे भोजन के ज्यादा सेवन से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को मौतों का कारण माना जा रहा है. हिसार में 'गौ सेवा हेल्पलाइन समिति', के फाउंडर डायरेक्टर सीता राम सिंघल ने कहा कि चल रहे त्यौहारों के मौसम में, कई लोग गायों को इस तरह का भोजन देते हैं यह सोचकर कि वे एक पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे गायों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होते हैं.

पिछले कई सालों से सीताराम सिंघल का एनजीओ आवारा गायों की देखभाल करने, बीमार या दुर्घटनाग्रस्त गायों को बचाने और वेटरनरी डॉक्टर से उनका इलाज कराने में शामिल रहा है. सिंघल ने कहा, ''हिसार शहर में रोजाना औसत के अनुसार सिर्फ एक या दो आवारा गायों की मौत होती है. लेकिन पिछले तीन दिनों में शहर के अलग-अलग इलाकों में 20 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है.

हिसार में किन-किन जगहों पर गायों की मौत

उन्होंने कहा, '' संभावना है कि इन गायों की मौत हलवा और पूरी जैसी चीज़ें खाने से हुई हैं. इस तरह की चीजें ज्यादा खाने से उनमें एसिडोसिस जैसी जटिलताएं पैदा हो जाती हैं और अंततः उनकी मौत हो जाती है. गायों की मौत महावीर कॉलोनी, पीएलए एरिया, सेक्टर 14, मिर्ज़ापुर रोड, शांति नगर, मिल गेट और अन्य जगहों पर हुई है.

तला हुआ खाना गायों के लिए जानलेवा साबित!

सीताराम सिंघल ने कहा, ''कुछ लोग सोच सकते हैं कि सिर्फ एक पूरी या थोड़ा सा हलवा खिलाने से गाय को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जानवर पहले ही ज़्यादा खा चुका होगा क्योंकि दूसरे लोगों ने भी आवारा गायों को ये चीजें कहीं और खिलाई होंगी. जब गायें ज्यादा मात्रा में तला हुआ खाना खा लेती हैं, तो कुछ समय बाद ये पच नहीं पाते और उनके लिए जानलेवा साबित होते हैं.

जानवरों को पूरी और हलवा खिलाने से बचें- डॉक्टर

लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस में कार्यरत एक्सपर्ट डॉ. नीलेश सिंधु ने कहा, "पूरी और हलवा जैसे तले हुए खाद्य पदार्थों के अधिक सेवन से जानवरों में जटिलताएं पैदा होती हैं. समय पर इलाज न मिलने पर उनकी मौत हो जाती है." उन्होंने सलाह दी कि पशुओं को उनका मूल आहार- हरा चारा और भूसा ही खिलाना चाहिए. पूरी और हलवा जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ खिलाने से बचें, क्योंकि ये जानवरों के लिए हानिकारक हैं.

हिसार की मेयर ने लोगों से क्या अपील की?

हिसार की मेयर परवीन पोपली ने शहरवासियों से अपील की है कि वे गायों और अन्य जानवरों को तला हुआ खाना, हलवा, पूरी, मिठाई और ऐसे ही अन्य फुड आइटम न खिलाएं. इन खाद्य पदार्थों का जानवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये उनके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि ये गंभीर स्थितियां भी पैदा कर सकते हैं जिनसे जानवरों की जान को खतरा हो सकता है.